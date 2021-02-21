جامعة سوهاج تنظم قافلة بيطرية بـ«أخميم»: فحصنا 420 حالة

نظمت كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج، اليوم، قافلة بيطرية مجانية؛ للفحص والعلاج المجاني للحيوانات والدواجن، في نجع الهريف، قرية نيده بمركز أخميم.

وأسفرت القافلة عن فحص وعلاج 420 حالة من «أبقار، جاموس، أغنام، ماعز، ودواب»، حيث تنوعت الحالات المرضية بين حالات طب الحيوان من أمراض باطنة وأمراض معدية، وتشخيص حمل وحالات جراحة، وتم إجراء بعض العمليات للحيوانات التي احتاجت التدخل الجراحي، فضلا عن تشخيص وعلاج أكثر من 80 حالة من الطيور بمختلف أنواعها.

شارك في الفعاليات؛ الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشؤون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، الدكتور بهاء الدين علي القائم بأعمال عميد الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

واكد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، حرص إدارة الجامعة على تقديم خدماتها المجتمعية في كافة المجالات، ومنها تنظيم القوافل الطبية والبيطرية التي تجوب قرى ومراكز المحافظة الاكثر احتياجاً للكشف والعلاج المجاني.

وأوضح أن هذه القوافل ليس لها دور علاجي فقط، بل أيضًا دور توعوي، لأهالي هذه القرى، حيث يتم تنفيذ محاضرات للتوعية والإرشاد الصحي والبيطري عن كيفية وطـــرق الوقاية من الأمراض وغيرها، ودورها في التدريب العملي للطلاب المشاركين بها والتي تؤهلهم لسوق العمل بعد التخرج.