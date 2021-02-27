تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي، غدًا الأحد الموافق 28 فبراير، حيث أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي، في كلمة له تم إذاعتها عبر القناة التعليمية «مدرستنا 1».

وأكد شوقي، عدة قرارات بشأن تفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، واستئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تقديرًا للأوضاع في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي، وضوابط النجاح والانتقال للصفوف الأعلى لطلاب المرحلة الثانوية- وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

تفاصيل امتحانات الصف الثاني الثانوي

ـ تعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي، غدا، على أن تكون امتحانات إلكترونية في لجان بالمدرسة «مراقبة ومؤمنة».

ـ تعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني، على أن تكون اختبار شهري إلكتروني من المنزل في نهاية، لأشهر «مارس، أبريل، ومايو».

تفاصيل امتحانات مادتي اللغة العربية والجبر للصف الثاني الثانوي

ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، امتحان مادتي اللغة العربية، والجبر والتفاضل وحساب المثلثات، داخل المدارس بشكل إلكتروني، عن طريق استخدام أجهزة التابلت.

وأوضحت التعليم، أن امتحان اللغة العربية يبدأ غدًا الساعة 9 صباحًا لمدة 90 دقيقة، على أن يبدأ الامتحان الثاني وهو الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، الساعة 11 والنصف، وأن مدة الإجابة على الامتحان للطلاب 90 دقيقة أيضًا.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه سيتم إعادة الامتحان لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في العديد من الحالات وجاءت كالتالي:

الحالة الأولى

- أن يكون الطالب لديه عذر قانوني أو صحي يمنعه من أداء الامتحان في توقيته المُعلن، مع إحضار إثبات على ذلك.

الحالة الثانية

- إذا واجه الطالب أو الطالبة مشكلة داخل لجنة الامتحان تمنعه من أداء الامتحان مثل زملائه وفي هذه الحالة يتم اعتمادها وإعادة الامتحان للطالب مرة أخرى.

الحالة الثالثة

- أن يكون الطالب متواجدًا في نفس توقيت عقد الامتحانات خارج مصر، ولديه ظروف قهرية تمنعه من العودة إلى مصر وأداء الامتحانات، وفي تلك الحالة أيضًا يُمكن للطالب إعادة امتحانه مرة أخرى داخل المدارس.