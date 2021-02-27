محافظ الجيزة يتابع سير امتحانات الصف الأول الثانوي

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي بمدرسة السعيدية الثانوية بنين بحي جنوب الجيزة للاطمئنان على سير الامتحانات وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات على أكمل وجه.

‏غرفة عمليات لمتابعة سير الامتحانات

وأشار محافظ الجيزة إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع سير عملية الامتحانات على مدار الساعة وعلى اتصال مستمر بغرف العمليات بمديريتي الصحة والتعليم لتذليل أية عقبات وتوفير كل سبل الراحة للطلاب.

امتحان مادتي اللغة العربية والأحياء

وحرص محافظ الجيزة على الاطمئنان من الطلاب على مستوى الامتحانات، والتأكد من عدم وجود أيه عقبات قد تواجههم؛ حيث أدى اليوم الطلاب الامتحانات في مادتي اللغة العربية والأحياء.

توفير الهدوء للطلبة

وخلال الجولة أكد المحافظ على جميع المراقبين بضرورة توفير الهدوء اللازم داخل اللجان للطلبة للتمكن من أداء الامتحان في جو مناسب.

واطمأن محافظ الجيزة على الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا ومراعاة التباعد وترك مسافات كافية بين الطلبة مع التزامهم بارتداء الكمامات ومصادر التهوية داخل الفصول، وذلك حرصا على سلامتهم.

تواجد الأطقم الطبية باللجان

وجه المحافظ مدير مديرية الشؤون الصحية بالتاكيد على ضرورة تواجد الأطقم الطبية بكل اللجان على مستوى الأحياء والمراكز والقرى وتوفير أدوية الطوارئ اللازمة لمواجهة أية حالات قد تطرأ خلال فترة الامتحانات.

وطالب المحافظ برفع كفاءة النظافة بمحيط المدارس وعدم السماح بوجود أية مخلفات وإزالة أية مصادر للضوضاء حول المدارس لتوفير سبل الراحة والبيئة المناسبة لأداء الامتحانات.

74754 طالبا يؤدون الامتحانات

وأكد راشد في تصريحات له أن هناك متابعة يومية لسير الامتحانات، وذلك من خلال تقرير يومي من مديرية التربية والتعليم بالمحافظة حيث يؤدون نحو 74754 ألف طالب وطالبة الأمتحانات داخل 3738 لجنة بنحو 434 مدرسة على مستوى المحافظة وتستمر الامتحانات حتى 8 مارس 2021.