10 معلومات عن امتحانات الصف الرابع الابتدائي قبل عقده غدا

يستعد طلاب الصف الرابع الابتدائي لأداء امتحان الفصل الدراسي الأول المجمع غدًا الأحد، بلجان الامتحانات داخل المدارس، وهو الامتحان الأول من نوعه الذي يؤديه الطلاب بهذا الشكل بسبب الظروف الاستثنائية والموجة الثانية من فيروس كورونا، لذا تستعرض «الوطن» أبرز 10 معلومات أتاحتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الامتحان المجمع لطلاب الصف الرابع الابتدائي.

1 - الامتحان متعدد التخصصات، أي أنه امتحان واحد مجمع به مختلف المواد.

2 - يضم الامتحان المواد الأساسية المضافة للمجموع، وهى اللغة العربية والرياضيات والدراسات الاجتماعية والعلوم واللغة الإنجليزية.

3 - المدة المسموح بها للطالب ساعتين من أجل الإجابة على كافة أسئلة الامتحانات.

4 - جميع المواد والأسئلة داخل ورقة امتحان واحدة.

5 - نمط الأسئلة داخل ورقة الامتحان هو الاختيار من متعدد، حيث سيكون هناك 4 بدائل لكل سؤال اختياري.

6 - لن يضم الامتحان المواد الغير مضافة للمجموع حيث إنه سيتم امتحان الطلاب فيها في نهاية العام الدراسي.

7 - الإجابة بنفس ورقة الأسئلة.

8 - يحتوي الامتحان على عدد 30 سؤالا.

9 - ضوابط النجاح والانتقال إلى الصف الأعلى «الخامس الابتدائي»: يتم تقسيم المجموع بين 50% على امتحانات الفصل الدراسي الأول، و50% على الدرجات التي سيحصل عليها الطالب من خلال الامتحانات الشهرية التي سيتم عقدها بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو.

10 - شرط النجاح في امتحان الغد هو حصول الطالب على 50% من المجموع الكلي للامتحان، إلى جانب ألا يقل درجة الطالب في أي مادة داخل الامتحان عن 25%.

طلاب ثانية ثانوي يؤدون امتحاني اللغة العربية والجبر والتفاضل غدًا

يذكر أن طلاب الصف الثاني الثانوي سوف يؤدون امتحاني اللغة العربية والجبر والتفاضل وحساب المثلثات، غدًا الأحد، بشكل إلكتروني عن طريق استخدام أجهزة التابلت، أو ورقيًا لمن لم يستلم التابلت من الطلاب.