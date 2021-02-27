وزير التعليم العالي يتفقد أعمال التعقيم بجامعتي عين شمس والقاهرة

أجرى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم، جولة تفقدية في جامعتي عين شمس والقاهرة، رافقه خلالها الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وقيادات الجامعتين بحضور لفيف من الإعلاميين، حيث بدأ الوزير جولته بتفقد لجان الامتحانات بكليات طب الأسنان والصيدلة والآداب والعلوم بجامعة عين شمس وكلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، ووجّه بانتظام عمليات التعقيم، كما اطمأن على وجود مسافة كافية بين كل طالب وآخر، أثناء أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وخلال جولته، تابع الدكتور خالد عبدالغفار تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي جرى الاتفاق عليها خلال الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للجامعات، ووجّه بمعاقبة المخالفين للإجراءات الاحترازية والوقائية على الفور.

وحرص الوزير على متابعة عملية دخول الطلاب للحرم الجامعي وقياس درجات الحرارة لجميع الطلاب قبل الدخول إلى الحرم الجامعي وارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، مشددا على ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالإجراءات الاحترازية والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

وأجرى الدكتور خالد عبدالغفار حوارا وديا مع عدد من الطلاب، واطمأن على استعدادهم لأداء الامتحانات وبداية الفصل الدراسي الثاني، كما أشاد بما شاهده خلال جولته من التزام بقواعد التباعد الاجتماعي واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووجّه وزير التعليم العالي، بانتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين طبقا للجداول المعلنة بالكليات، لضمان حسن سير امتحانات الفصل الدراسي الأول والعملية التعليمية، مشددا على تفعيل دور لجان الأزمات بالجامعات لمتابعة الإجراءات وضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.