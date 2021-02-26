التعليم في أسبوع.. استعدادات للامتحانات وتحذيرات للطلاب وأولياء الأمور

كان الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول لمختلف سنوات النقل والشهادة الإعدادية هو الحدث الأبرز خلال الأسبوع الحالي بشأن التعليم، سواء من جانب تفاصيل الامتحانات أو مواعيدها، بالإضافة إلى الضوابط والتحذيرات، «الوطن» ترصد أبرز أحداث «التعليم» خلال الأسبوع الحالي.

الإعلان عن تفاصيل امتحانات التعليم الفني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مطلع الأسبوع الحالي عن التفاصيل الكاملة لامتحانات الفصل الدراسي الأول للتعليم الفني، وذلك لكل من طلاب صفوف النقل في مدارس نظام الثلاث سنوات والإعداد المهني والتعليم والتدريب المزدوج، بالإضافة إلى الخمس سنوات.

وأشارت «التعليم» إلى أهمية تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية من أجل منع انتشار فيروس كورونا مع الحفاظ على صحة وسلامة جميع الطلاب والعاملين، وأكدت أن أداء الامتحانات سواء العملية والمعملية أو التحريرية سيبدأ من غدا السبت الموافق 27 من فبراير الجاري، وتستمر الامتحانات حتى يوم الخميس الموافق 11 من مارس المقبل، على أن يتم أداء الامتحانات بنظام التبادل اليومي وذلك بين طلاب صفوف النقل بمختلف مدارس التعليم الفني.

تحذيرات التعليم بشأن انتشار الشائعات

حذر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يوم الإثنين الماضي من انتشار الكثير من الشائعات خلال الأيام الحالية بهدف بلبلة كلا من أولياء الأمور والطلاب ومحاولات مستميتة من أجل تعطيل الامتحانات والدراسة.

ونشر «شوقي» صورة مرفقة لمنشور به أكاذيب حول اجتماع بين وزير التعليم ورئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية مع إدارة أزمة كورونا من أجل حسم مصير الدراسة والامتحانات، وأكد «شوقي» أنها مزورة بشكل كامل، وأن مروج هذه الشائعات سيتم محاسبته قانونيًا.

ونصح وزير التعليم أولياء الأمور والطلاب بعدم الالتفات لمثل هذه الشائعات، مؤكدًا أن جميع الامتحانات في مواعيدها المقررة حسبما تم الإعلان بشكل رسمي عنها سواء على موقع الوزارة أو صفحة وزير التربية والتعليم الرسمية على «فيس بوك»، وعدم استمداد المعلومات من أي مصدر آخر.

نماذج استرشادية للامتحانات المجمعة

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نماذج استرشادية لجميع الامتحانات المجمعة ومختلف المراحل الدراسية بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، من أجل الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول، ويُمكن الاطلاع عليها من خلال منصة التعليم المصري التي أتاحتها الوزارة لجميع الطلاب، ويُمكن الدخول إليها الضغط هنا.

توجيه هام من التعليم إلى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «STEM»

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم الإثنين الماضي، عن توجيه هام لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، وهو أنه نظرًا للطبيعة الخاصة بهذه المدارس، فسوف تظل الامتحانات كما هو كان متبعًا خلال الأعوام الدراسية السابقة.

إتاحة التسجيل الإلكتروني لطلاب الشهادة الثانوية المقيمين في الخارج

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لطلاب الشهادة الثانوية العامة المقيمين خارج مصر تسجيل استمارة التقديم للامتحانات العام الدراسي الحالي 2020/2021 من خلال موقع إلكتروني، وذلك بداية من يوم 14 من مارس المقبل.

توجيهات جديدة من التعليم لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من يتعذر عليه دخول الامتحان سواء من طلاب الصف الأول أو الثاني الثانوي، سواء لأي سبب قانوني أو مرضي أو أنه تعرض لمشكلة داخل لجنة الامتحانات تعيق أدائه للامتحان ويتم اعتمادها، أو كان الطالب متواجد خارج مصر، سيتم إعادة الامتحان لهؤلاء الطلاب بعد ذلك داخل مدارسهم.