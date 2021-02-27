ضبط 18 طن سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمحافظات

شنَّت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، اليوم السبت، حملات تموينية موسعة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام بالمحافظات، ظبطت خلالها 18 طن لحوم وأغذية الفاسدة، وتم إعدامها في الأماكن المخصصة لذلك، حيث تبين أن الكميات المضبوطة بعد عرضها على مديريات الصحة والطب البيطرى فاسدة ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي هذا السياق، قال مصدر أمنى إن الكميات المضبوطة تشمل لحوم وأسماك وأغذية تم التحفظ عليها لدى تجار الجملة في عدد من المحافظات وتم التحفظ على 4 تجار جملة من مالكي المخازن.

8 أطنان سمك ماكريل

تم إعدام 8 أطنان من أسماك الماكريل ومقطعات دواجن بعد ضبطها بمحافظة القليوبية بمستندات مجهولة المصدر يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

* 6 أطنان خل

تم ضبط 6 أطنان «خل طعام» في محافظة المنوفية مدون عليه علامات تجارية غير مسجلة وغير صالح للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وتم التحفظ عليها وإعدامها.

* زيوت وسمن

كما أعدم 4.65 طن سلع غذائية «مسلى زيت طعام» بمحافظة الغربية يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لاحتوائها على شوائب، لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص.

وفي السياق ذاته، قال مصدر أمنى إن تلك الكميات تم إعدامها بمعرفة الجهات المختصة في أماكن مخصصة لإعدام تلك المواد الغذائية بعد ثبوت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على 4 تجار جملة من حائزي تلك الكميات وإحالتهم للنيابات المختصة التي تولت التحقيق.