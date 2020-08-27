ضبط 65 طن اغذية ولحوم فاسدة ومداهمة مصانع الكمامات "المضروبة"

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى أسفرت تلك الحملات عن ضبط (2628) قضية تموينية متنوعة "خلال 48 ساعة".

وجاءت أبرز نتائج الحملات، ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الزقازيق أول (بمحافظة الشرقية) وبحوزته (1,700 طن- لحوم وكبدة مجمدة) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .وتم ضبط المدير المسئول عن مخزن لتعبئة زيوت الطعام بدون ترخيص وغير مستوفى للإشتراطات الصحية بدائرة قسم الرمل ثان (بمحافظة الإسكندرية) وبحوزته (20 طن زيت طعام) سابق الإستخدام ومعبأ داخل خزانات وغير صالح للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية لإحتوائه على شوائب وأتربة لإعادة تدويره وتعبئته داخل عبوات تحمل علامة تجارية تمهيداً لطرحه للبيع للمطاعم بغرض الغش والتدليس على المستهلكين.

كما تم ضبط المدير المسئول عن مصنع كمامات طبية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة العامرية أول (بمحافظة الإسكندرية) وبحوزته (175000 قطعة كمامة منتج نهائى غير مطابقة للمواصفات القياسية- 220 متر أقمشة مستلزمات إنتاج بدون بيانات مجهولة المصدر- أدوات التصنيع) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بدون تصريح.وفى الاسكندرية تم ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة المسلزمات الطبية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة سيدى جابر (بمحافظة الإسكندرية) وبحوزته (42662 عبوة مستلزمات طبية) عبارة عن (كمامات- مطهرات- جونتيات- سرنجات بدون مستندات ومجهولة المصدر- 150 عبوة أدوية مخدرة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط المدير المسئول عن مصنع لتصنيع غراء وجيلاتين بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة العامرية أول (بمحافظة الإسكندرية) وبحوزته (20٫365 طن حمص ستريك وبنزويك، مواد كيماوية، محلول طباعة مستلزمات إنتاج بدون بيانات ومجهولة المصدر- 5٫371 طن غراء- 770 كيلو جرام مطهرات منتج نهائى معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية مقلدة معدة للبيع غير مطابقة للمواصفات القياسية) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

كما تم ضبط المدير المسئول عن مصنع للوجبات الجاهزة بدون ترخيص بمنطقة 6 أكتوبر (بمحافظة الجيزة) وبحوزته (2٫095 طن مفروم لحوم، مقطعات دواجن، سجق) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، (1٫048 طن زيت طعام بدون بيانات ومجهول المصدر) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.وفى قليوب تم ضبط أمين عهدة (فرع جملة تابع لإحدى شركات تجارة الجملة) بدائرة قسم شرطة قليوب (بمحافظة القليوبية) وبحوزته (40 طن أرز تموينى غير مطابق للمواصفات لقياسية المتعاقد عليها وغير صالح للإستهلاك الآدمى) تمهيداً لطرحه بالمجمعات الإستهلاكية ومحلات البدالة التموينية بغرض الغش والتدليس على المستهلكين من ذوى البطاقات التموينية.

كما تم ضبط المدير المسئول عن مخزن خاص بإحدى الصيدليات بدائرة قسم شرطة الدقى (بمحافظة الجيزة) وبحوزته (واحد مليون قرص أدوية ومنشطات ومكملات غذائية مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا وغير مسجلة بالجهات المعنية ومحظور تداولها بالأسواق مما تمثله من ضرر بالغ على الصحة العامة) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.