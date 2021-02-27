وزير التموين: الانتهاء من تطوير 300 مركز خدمة متطور في 26 محافظة

تفقد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مركزي خدمة المواطنين المُطورين للبطاقات التموينية، بقريتي بيشه قايد والزرزمون التابعتين لمركزي الزقازيق وههيا، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، وسعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، وفايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأهالي القريتين، ويأتي تطوير هذان المركزان في إطار إستراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتطوير المكاتب التموينية لتحويلها لمراكز خدمة متطورة، ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي لتطوير 535 مركزا بنهاية 2022.

بدأ الوزير والمحافظ الجولة بتفقد مركز خدمة المواطنين المُطور ببيشه قايد التابعة لمركز الزقازيق، والمزود بأجهزة حاسب آلي وماكينات تصوير تعمل لعدة أغراض، وفاكس، واستراحة للمواطنين، ويضم 9 شبابيك لتقديم كل الخدمات من بدل فاقد وبدل تالف، إصدار فصل اجتماعي، إضافة الزوجة، تحويل البطاقة من محافظة إلى أخرى، الخصم»، لأبناء قرى الوحدة المحلية بيشه قايد والبالغ عددها 8 قرى.

وتفقد وزير التموين والتجارة الداخلية ومحافظ الشرقية مركز خدمة المواطنين المُطور بقرية الزرزمون التابعة لرئاسة مركز ومدينة ههيا، لمتابعة انتظام سير العمل به، والذي يعمل بـ6 شبابيك، لتقديم الخدمات التموينية بالشكل الأمثل لأبناء قرى الوحدة المحلية بالزرزمون.

وأوضح المصيلحي أنه تم الانتهاء من تطوير 300 مركز خدمة متطور في 26 محافظة، حيث يتم فرشها بالأثاث ومزودة بأجهزة حاسب آلي وتوفير استراحات للمواطنين ومراوح ومبردات مياه وكل الخدمات من أجل العمل على راحة طالبي الخدمة من الموطنين، وفقا لتوجيهات القيادة السياسة، بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات بهذه المراكز.

وأضاف وزير التموين أنه بالتوازي مع تطوير مكاتب التموين، يتم أيضًا تدريب العاملين على كيفية تحسين الخدمات بالمكاتب التموينية، ليكون الناتج النهائي من مشروعات الحكومة، تقديم خدمات جيدة للمواطنين، وتوفير السلع الغذائية في مختلف المنافذ والمجمعات الاستهلاكية.

يذكر أن مركز ومدينة ههيا يضم 5 مكاتب تموين ومركزين مطورين للبطاقات التموينيه، لخدمة 28 قرية و8 توابع يستفيد منهم ما يقرب من 300 ألف مواطن.