التحفظ على طني دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في الشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية علي محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم وثلاجات الحفظ ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ، مشدداً علي ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري، في تصريح له، اليوم، إن إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم وأقسام الصحة العامة والتفتيش بالإدارات البيطرية بالإشتراك مع الجهات المعنية «مجالس المدن - الرقابة التموينية - مباحث التموين»، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، نفذت حملات خلال شهر فبراير الجاري لضبط سوق اللحوم والأسماك بمختلف المراكز والمدن والأحياء تم خلالها المرور على 703 «محل جزارة - ثلاجة حفظ لحوم - مجزر دواجن - محل بيع دواجن - محل بيع أسماك - شادر بيع أسماك - سوبر ماركت - ثلاجة مصنع لتصنيع وبيع اللحوم».

وأسفرت الحملات عن تحرير 123 محضرا وضبط 579 كجم لحوم ذبح خارج المجازر و2301 كجم لحوم و25كجم دواجن و60 كجم أسماك غير صالحة للإستهلاك الآدمي و531 كجم لحوم مجمدة ولحوم مصنعة و44 كجم كبده و65 كجم دجاج و2طن و246 كجم أسماك ، وتم سحب عينات لتحديد صلاحيتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وعلى جانب آخر ضبطت مديرية التموين بالشرقية طنين و750 كيلو دقيق بلدي مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء، وأوضحت المديرية في بيان لها، أن إدارة تموين منيا القمح شنت حملة برئاسة علي عبد المحسن مدير الإدارة وكرولس عبد الملك رئيس الرقابة التموينية وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة محملة ب ٥٥ شيكارة دقيق بلدي مدعم على طريق قريتي «سنيطه وأبو طواله»، قبل تهريبها لبيعها في السوق السوداء.

وجرى التحفظ على السيارة والمضبوطات و تسليمها الى مركز الشرطة وتحرير المحضر رقم 981جنح ا د ط ضد صاحب السياره لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.