محافظ الشرقية يناقش التعاون مع أعضاء نقابة المهن الاجتماعية

التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدكتور مجدي شلبي نقيب الاجتماعيين بالشرقية في حضور أعضاء مجلس النقابة الجُدد، وذلك لبحث ومناقشة أوجه التعاون والتنسيق بين النقابة والجهاز التنفيذي بما يعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.

في بداية اللقاء رحب المحافظ بأعضاء مجلس النقابة الجُدد متمنيا لهم التوفيق في مهام عملهم والسعي لتقديم أفضل الخدمات لأعضاء النقابة من خريجي الخدمة الاجتماعية وخريجي علم النفس والاجتماع والمشاركة بفعالية في وضع الحلول للقضايا التي تؤرق المجتمع الشرقاوي.

وأوضح محافظ الشرقية أن المحافظة تشهد طفرة حقيقية في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بكل القرى والمراكز والمدن والأحياء، مشيرا إلى أنه جارٍ تنفيذ 265 مشروعا في قطاعات «مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الطرق – التعليم – الصحة – الشباب والرياضة – الكهرباء – الغاز الطبيعي – التموين» بتكلفة تبلغ 24 مليار و263 مليون جنيه بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال اللقاء أكد المحافظ أنه سيتم إنشاء أحياء جديدة داخل مراكز الزقازيق ومنيا القمح وبلبيس لإقامة تجمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات لينقل إليها سكان المناطق العشوائية والاستفادة منها في فتح محاور مرورية جديدة، مشيرا إلى أنه من المقرر إنشاء مجمع للمصالح الحكومية داخل مدينة الزقازيق يتم ربطه مع الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية للاستفادة من منظومة التحول الرقمي والارتقاء مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما استعرض محافظ الشرقية آليات تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، لافتا إلى أنه تم اختيار 41 قرية بمركز الحسينية ضمن خطة التطوير، وتم تشكيل لجان عمل بالتنسيق مع ممثلين عن الجيش الثاني الميداني لإجراء المعاينات وإعداد المقايسات اللازمة للبدء فورا في أعمال التطوير بالقرى من خلال إقامة بنية تحتية جديدة وتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي وإقامة مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية وكباري وتوصيل غاز طبيعي للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وخلال اللقاء طالب أعضاء مجلس النقابة من محافظ الشرقية رعايته للقاء مهني توعوي عن الضبط السكاني كمدخل للتنمية المستدامة، سيتم تنفيذه بمشاركة الجهات المعنية من «المجلس القومي للمرأة – الطفولة والأمومة – الجامعة – الصحة – التربية والتعليم» باعتبار أن التضخم السكاني يقف حجر عثرة أمام قطار التنمية.

وأشاد أعضاء نقابة المهن الاجتماعية بخطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة، والتي شملت خلق محاور مرورية جديدة وأعمال رصف وتهيئة وتوسعة للطرق وكذلك إنشاء نفق عرابي بمدينة الزقازيق والذي سيساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدينة بالإضافة إلى الاهتمام الذي توليه المحافظة بالمناطق العشوائية وتطوير ورصف الشوارع الجانبية باستخدام بلاط الأنترلوك لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدن المحافظة.

وقدم أعضاء النقابة درعا تذكاريا لمحافظ الشرقية تقديرا للجهد المبذول والعمل الدؤوب للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة.