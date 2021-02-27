أهم 6 مزايا لـ«تليجرام» بعد التحديثات الجديدة.. سرية وأمان

أطلق تطبيق المحادثات الفورية تليجرام Telegram تحديثات وتطبيقات جديدة تعزز سرية وخصوصية المحادثات بين مستخدميه، ووفقًا لما نقله موقع «سبوتنيك نيوز» عن الموقع الإلكتروني التقني The Verge، فإنّ التحديثات الجديدة ضمت تفعيل خاصية الحذف التلقائي للرسائل، وإتاحة خاصية نهاية الصلاحية بشكل تلقائي لروابط الدعوات على تطبيق المحادثات نفسها.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» مزايا استخدام تطبيق «تليجرام»، وذلك وفقًا للبوابة العربية للأخبار التقنية Aitnews على النحو التالي:

تغيير رقم الهاتف دون فقد البيانات

يمكنك بسهولة من خلال تطبيق تليجرام تغيير رقم الهاتف المرفق بحسابك دون فقدان أي من الدردشات أو جهات الاتصال الخاصة بك، ولتغيير الرقم الذي تستخدمه في تطبيق «تيليجرام» اتبع الخطوات التالية:

- اضغط على صورة ملفك الشخصي لفتح القائمة.

- اضغط على خيار (الإعدادات) Settings.

- اضغط على رقم هاتفك ضمن تبويب (الحساب) Account.

- اختر (تغيير الرقم) Change Number واتبع التعليمات.

سيؤدي هذا إلى نقل جميع الرسائل والوسائط وجهات الاتصال إلى رقم هاتفك الجديد، بالإضافة إلى أن تطبيق «تليجرام» سيضيف تلقائيًا رقمك الجديد لجميع جهات الاتصال السابقة.

استخدام الدردشات السرية

للحصول على أقصى قدر من الخصوصية، يمكنك إنشاء محادثات سرية تستخدم التشفير بتقنية «طرف إلى طرف»، حيث لا تُخزن المحادثات في خوادم «تليجرام»، لذلك لا يمكنك الوصول إليها إلا من خلال هاتفك المحدد، إذا قام أحد الأطراف بحذف الرسالة، فستختفي من كلٍ من الجهازين، بالإضافة لإمكانية تحديد فترة التدمير الذاتي لجميع الوسائط إذا أردت.

تخصيص مظهر التطبيق

يمكنك ضبط ألوان السمة الافتراضية والخلفية في تطبيق «تليجرام»، كما يمكنك أيضًا إعداد السِمة المخصصة لجعل التطبيق يبدو بالطريقة التي تريدها بالضبط.

استخدم البوتات الآلية Bots

مثل العديد من خدمات المراسلة يدعم تطبيق «تليجرام» ميزة (البوتات الآلية) Bots للدردشة، حيث تضيف هذه البوتات وظائف مفيدة عند برمجتها، مثل: التحقق من الطقس، وممارسة الألعاب والرد التلقائي.

كتم إشعارات جهات الاتصال والمجموعات

إذا كنت مشتركًا في العديد من القنوات في تطبيق «تليجرام»، فإن صوت إشعارات الرسائل بين كل لحظة وأخرى يمكن أن يكون مزعجًا ومشتتًا للتركيز، في هذه الحالة يمكنك دائمًا تجاهل الإشعارات دون مغادرة القناة، من خلال الضغط على خيار (كتم) Mute أسفل صفحة القناة أو الدردشة.

التحكم في الخصوصية والأمان

نظرًا إلى أن تطبيق «تليجرام» يتيح لك التفاعل مع الأشخاص حتى لو لم يكونوا في جهات الاتصال الخاصة بك، فقد ترغب في جعل حسابك أكثر خصوصية، من خلال الخطوات التالية:

- انقر على صورة الحساب الشخصي لفتح القائمة.

- اختر (الإعدادات).

- اضغط على خيار (الخصوصية والأمان).

- ومن هنا، يمكنك تغيير من يمكنه رؤية رقم هاتفك والحالة النشيطة وغيرها.

كما يتيح لك «تليجرام» خيارات أمان مفيدة في هذه القائمة، مثل: استخدام قفل رمز المرور لمنع الأشخاص من قراءة محادثاتك، ومراجعة جميع الجلسات النشيطة وإنهاء أي تسجيلات دخول لم تعد تستخدمها.