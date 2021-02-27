أخصائي تغذية: منع مادة برومات البوتاسيوم يجب أن يتبعه مراقبة قوية

قال الدكتور مروان سالم، أخصائي التغذية العلاجية، إن مادة برومات البوتاسيوم تدخل في تخمير جميع أنواع المخبوزات، لأنها تزيد من عملية التخمر وتعطي اللون الذهبي لها، ما يجذب انتباه المستهلك للسلعة قبل الشراء، وهى التي يجري استخدامها في تصنيع المخبوزات والمعجنات والحلويات.

وأضاف «سالم»، خلال استضافته ببرنامج «السفيرة عزيزة» والذي تقدمه الإعلاميتان سناء منصور وشيرين عفت والمذاع على فضائية «DMC»، أن تلك المادة تسبب السرطانات المختلفة كسرطان البروستاتا والمبيضين والقولون والمعدة: «كل هذه الأنواع من السرطانات بتيجي من تلك المادة».

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية أن أكياس التوابل التي يجري استخدامها في صنع دجاج البانية، ويتم فيه تتبيل الفراخ حتى تعطي قرمشة محببه لدى البعض تحتوي على ذات المادة التي جرى حظرها من قبل وزارة التموين والصحة المصرية: «ممكن يستخدموا النشا مع الدقيق أو دقيق الذرة كتتبيلة للفراخ أو للبانية».

وأكد «سالم» أن أغلب المخابز تستخدم تلك المادة حتى أمس، وهو ما سيتطلب من الجهات الرقابية تشديد الرقابة على المخابز التي تعمل بدون رقابة وتستخدم تلك المادة لإنجاز عملهم في خبز المعجنات: «لازم حد ينزل ويشوف وياخد عينه من العجين ده».

وأشار إلى أن إحدى الهيئات العالمية منعت استخدام مادة برومات البوتاسيوم عام 1990، كما منعتها منظمة الصحة العالمية في عام 1993، ثم تم منعها في وزارة التموين عام 2021 طبقا لقرار بقانون.