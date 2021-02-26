وزير أردني: إجراءات حظر التجوال هدفها الحفاظ على صحة المواطنين

قال محمود الخرابشة، وزير الدولة الأردني، إن الأردن لم يتخذ الإجراءات الأخيرة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا اعتباطا، ولكنها للحفاظ على صحة المواطن، وللموازنة بين المسارين الصحي والاقتصادي، وإدارة عجلة النمو الاقتصادي، وبناء على قرار اللجنة العليا لمكافحة كورونا.

وأضاف «الخرابشة»، في مداخلة هاتفية مع قناة «Extra News» الفضائية، الجمعة، أنه بعد ارتفاع عدد الإصابات والوفيات، وارتفاع المنحنى الوبائي، كان لابد من حظر تنقل الأشخاص، وحظر سير المركبات في الشوارع، والسماح للمواطنين بالسير على الأقدام فقط لأداء الصلاة في المساجد، ولمدة ساعة للراغبين في أداء الصلاة.

وتابع وزير الدولة الأردني، أنه جرى منع كبار السن الذين تخطوا الستين عاما من الوصول إلى المساجد، مشددا على أن هذه القرارات تأتي بناء على معطيات جديدة وتطور الوضع الوبائي في الأردن.

ولفت إلى أنه في المستقبل إذا حدثت تطورات بارتفاع المنحنى الوبائي مرة أخرى سوف تتخذ الحكومة قرارات جديدة أيضا.

الحكومة الأردنية تعلن إعادة فرض حظر التجوال

وكانت المملكة الأردنية الهاشمية أعلنت إعادة فرض إجراءات مكافحة فيروس كورونا، ومنها حظر التجوال، بدءً من اليوم الجمعة، وقالت إنه سيتم حظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة بدءا من الساعة العاشرة ليلا من يوم الخميس وحتى السادسة صباحا من يوم السبت من كل أسبوع.

وكشفت الحكومة الأردنية، عن أنه سيتم السماح للمواطنين بالتجوال سيرا على الأقدام لمدة ساعة واحدة يوم الجمعة لأداء صلاة الجمعة، إضافة إلى السماح للموظفين بالذهاب إلى العمل بنسبة لا تتجاوز 30% فقط في الدوائر والمؤسسات الحكومية، مطالبة المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي.

هذا، وسجلت المملكة الأردنية الهاشمية 376 الفًا و441 إصابة مؤكدة بالفيروس و4611 وفاة.