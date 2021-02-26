الصناعات الغذائية بعد حظر «برومات البوتاسيوم»: مناعة المصريين اتحملت كتير

قال الدكتور أحمد سعيد، رئيس شعبة الصناعات الغذائية بالمركز القومي للبحوث، إن مادة برومات البوتاسيوم تدخل في تخمير جميع أنواع المخبوزات، لأنها تزيد من عملية التخمر وتعطي اللون الذهبي للمخبوزات، ما يجذب انتباه المستهلك للسلعة قبل الشراء.

وأضاف «سعيد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، على فضائية «DMC»، أن إحدى الهيئات العالمية منعت استخدام مادة برومات البوتاسيوم عام 1990، كما منعتها منظمة الصحة العالمية في عام 1993، ثم تم منعها في وزارة التموين عام 2021 طبقا لقرار بقانون.

وأوضح أن الآثار الجانبية، لتلك المنتجات الغذائية تظهر على مدار السنوات، ومناعة الشعب المصري قوية وتحملت الكثير: «هي فعلا مادة مضرة وبتؤدي لحالات السرطان كالغدة الدرقية، وفيه ناس بتضيفها على المياه علشان تكون مادة معقمة، ولكن الاستخدام الشائع لها في استخدام المخبوزات والمعجنات، ودلوقتي اتمنعت خالص».

وأكد أن المواطن لا يستطيع معرفة ما إذا كان المخبوزات تحتوى على تلك المادة من عدمه، حيث إن تلك المعلومات لا تظهر إلا بعد التحليل: «لو طبقنا القوانين دي على المخابز الباقي هيخاف، ومعظم المخابز كانت بتستخدمها، وأنا كنت بجيب العيش بتاعي وأنا جاي من البلد».

وأشار إلى أن المركز القومي للبحوث قام بصناعة العيش من الشعير والقمح لسد الفجوة الغذائية الخاصة بالخبز في أحدى الفترات.