«موثقي مصر»: تسجيل العقارات يحميها من النزاعات القضائية ويرفع قيمتها

قال عماد أبو جليل المتحدث باسم اتحاد موثقي مصر التابع لمصلحة الشهر العقاري، إن الهدف الأساسي من التسجيل في مصلحة الشهر العقاري يهدف إلى حماية الملكية، الذي يعتبر من أهم الحقوق التي نص عليها الدستور، إذ تدور في فلكه الحقوق الأخرى.

وأضاف «أبو جليل» في حواره مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج «اليوم» الذي يعرض عبر شاشة «dmc»: «عندما نسجل العقار في الشهر العقاري فإن هذا الأمر يكون له أكثر من ميزة، منها حمايته من الدخول في نزاعات قضائية، لأن التسجيل يجعل كل بياناته المتعلقة بالملكية واضحة، كما أنه سيفيد الورثة».

وتابع: «لا يوجد عقد رسمي أو معترف به إلا العقد الموثق في الشهر العقاري، أما أي عقد آخر فهو عرفي ويكون معرضا للنزاعات القضائية، كما يرفع التسجيل القيمة التوثيقية للعقار، وخاصة أن نسبة العقارات المسجلة في مصر تتراوح ما بين 5% إلى 10%».

وأردف، أن العقارات غير المسجلة في الشهر العقاري تجعل يد أصحابها مغلولة، أي أن قدرتهم على التصف فيه تقل، مثل الحصول على قرض بضمانه، أو التمويل العقاري.

وحول كيفية حدوث التلاعب في العقود غير المسجلة، قال: «الأمر بسيط جدًا، فهذا النوع من العقود لم يحرر أمام جهة رسمية.. ممكن أكتب عقد بالشقة أو بعقار أو بأرض، وأكتب عقد لواحد تاني، وكلها عقود عرفية تتنازع فيما بينها، والأمر يستغرق سنوات في الفصل القضائي لإثبات أول مشتري، أما العقد المسجل في الشهر العقاري فهو واضح وقاطع».