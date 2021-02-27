عمرو أديب يطالب بتقليل ضريبة التصرفات العقارية: العائد هيزيد

دعا الإعلامي عمرو أديب، إلى تهدئة الأوضاع فيما يتعلق بضريبة التصرفات العقارية، قائلًا: «المشكلة إن العمارات مخالفة.. يعني إحنا طالعين من العصر الحجري للتوثيق وعاوزين ندخل عصر الصاروخ والذرة، لكن بين المرحلتين محتاجين الهدوء وإننا نساعد».

وأضاف أديب في برنامجه «الحكاية»، الذي يعرض عبر شاشة «mbc مصر»: «دائما وأبدا تقليل المصروفات والضرائب يزيد العائد.. لما أقول للناس تعالوا سجلوا بمبلغ قليل، الناس هتيجي طوابير، هيبقى عائد أكبر مما لو رفعنا قيمة الضريبة، والحوار المجتمعي يجب أن يحدث، ومصر عمرها ما كانت حارة سد.. لازم نبسط الإجراءات ونقلل الرسوم».

وناشد الإعلامي عمرو أديب، الحكومة والمواطنين، الهدوء في الفترة القادمة: «الناس اللي عاوزة تطبق تهدأ، واللي هتطبق القانون تهدأ، أنا يهمني المواطن المصري في بلده، ميهمنيش الإخوان، بيتقال ممكن يستغلوه، انا هيهمني 4؟! طب والـ40 مليون مواطن .. نهدأ وأنا واثق إن الأيام القادمة ستشهد نوعا من أنواع التفاهم والتنظيم».