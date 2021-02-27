 سفير الإمارات بعد وصوله للقاهرة: مصر تشهد نهضة حديثة بقيادة السيسي

وصل إلى القاهرة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة المعين لدى جمهورية مصر العربية، والمندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة في جامعة الدول العربية الدكتور حمد سعيد الشامسي، وكان في استقباله بمطار القاهرة الدولي مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون المراسم السفير نبيل حبشي ونائب رئيس البعثة وأعضاء السفارة الإماراتية.

وكانت للسفير الشامسي كلمة قال فيها: «إن العلاقات بين الإمارات ومصر تاريخية واستراتيجية تقوم على الثقة والتفاهم والمصير المشترك»، مشيراً إلى أن «المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيّب الله ثراه، أسس لنهجٍ ثابتٍ وعلاقة متجذرة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، على أساس الشراكة الاستراتيجية لتحقيق مصالح الشعبين الشقيقين».

ولفت إلى أن «هذه العلاقة تطورت بمرور الزمن بفضل القيادة الإمارتية الرشيدة لتصبح من أهم العلاقات الثنائية التي تربط دولة الإمارات بالدول الأخرى مستندة إلى إرث ثري وقواعد صلبة وإرادة سياسية قوية».

وأشاد السفير الإماراتي بالتطور الكبير والنوعي الذي شهدته العلاقة بين البلدين خلال السنوات الماضية في عدة قطاعات رئيسية، لا سيما في المجالين الاقتصادي والتجاري الذي نتج عنه زيادات سريعة في معدل النمو التجاري بسبب ارتفاع حجم الاستثمارات الإماراتية الذي استهدف مختلف القطاعات المصرية.

كما أشاد السفير بالنهضة الحديثة التي تشهدها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث باتت تحقق إنجازات تستوجب التوقف عندها لما تضمنته من مبادرات ومشاريع عملاقة تتميز بالديمومة والإنتاجية، كما شهدت سباقاً محموماً بين التطور والتنمية وفق رؤية ثاقبة وواضحة تقوم على مواجهة التحديات الاقتصادية والمتغيرات المستمرة وتحقيق التنمية المستدامة وصولاً إلى مناطق الأرياف.

ونوه الشامسي بالدور الريادي للقاهرة والذي يشكل ركناً أساسياً من أركان الحفاظ على الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وركيزة مهمة من ركائز الأمن العربي.

وتطرق إلى مكانة مصر الأيقونية في دعم السلام ونشر معاني التسامح والاعتدال والخطاب الديني الوسطي الذي يجنب المنطقة أفكار التطرف والإرهاب بفضل الجهود الحثيثة التي يبذلها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين.

كما أكد السفير الشامسي أن «الإمارات أضحت مصدر إلهام لجميع العرب بعد وصول مسبار الأمل لمداره تزامناً مع الذكرى الخمسين لتأسيس اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وبدء الاستعداد للخمسين عام القادمة وصولا لمئوية الإمارات 2071».

وأوضح أنه «عاماً تلو عام، تتواصل مسيرة الإنجازات بتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتؤكد القيادة أن نهج (اللامستحيل) الذي تمضي به الحكومة لا يتوقف عند حدود معينة، وإنما يتجاوز التحديات للوصول إلى إنجازات تصب في صالح الإمارات والعالم العربي والبشرية جمعاء».