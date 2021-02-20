اليوم.. وزير الإنتاج الحربي في الإمارات للمشاركة في «معرض الدفاع»

ينطلق، صباح غد الأحد، معرض الدفاع الدولي الإماراتي «IDEX 2021»، بمشاركة كبرى شركات العاملة في إنتاج الأسلحة حول العالم، وسط مشاركة بجناح مصري، يُعرض فيه المعدات الدفاعية المصرية.

ومن المُقرر أن يُغادر المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، من مطار القاهرة الدولي اليوم، متوجهاً إلى مدينة أبو ظبي لحضور فعاليات المعرض، والوقوف على استعدادات «الجناح المصري» قبيل افتتاح «IDEX 2021» رسمياً.

وسيستغل وزير الدولة للإنتاج الحربي تواجده في المعرض الكبير، لدعوة عدد من الشركات العاملة بمجال الصناعات الدفاعية للمشاركة في المعرض الثاني للصناعات الدفاعية المصرية «EDEX 2021»، المقرر إقامته بالقاهرة عقب نجاح أولى دوراته لدى تنظيمه خلال عام 2018.

لقاءات هامة

كما سيجري «الوزير مرسي» لقاءات مع عدد من الشخصيات البارزة والهامة خلال مشاركته في المعرض، كما يعد فرصة للإطلاع على أحدث ما توصلت إليه الدول في أنظمة التسليح والأنظمة الدفاعية المختلفة.

وينعقد «المعرض» تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات، ومقرر إقامته اعتباراً من يوم الأحد حتى يوم الخميس المقبل في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض.

إجراءات لمجابهة كورونا

ومن المقرر أن يتخذ إجراءات احترازية صارمة خلال المؤتمر، لمجابهة مخاطر فيروس كورونا المستجد، وسط مشاركة واسعة، مع وجود مطالب من الجانب الإماراتي للوفود المشاركة، من بينها إجراء مسحة فيروس كورونا المستجد، وثبوت سلبيتها قبل الوصول للإمارات.

واختارت إدارة المؤتمر 19 فندقاً لإقامة الوفود المشاركة في المعرض، مع إقامة مركز اختبارات بي سي آر في كل فندق.

59 دولة تشارك في المؤتمر

ويشارك في المعرض 59 دولة، وهناك 35 جناح وطني، مع توقعات بزيارة 70 ألف فرد للمعرض، مع تأكيد 110 وفد دولي لحضورها لفعاليات المعرض.

وتقسم الجهات المشاركة بالمعرض بواقع 84% من المشاركين هي شركات عارضة دولية، و16% من الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها.