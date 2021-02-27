طبيب: انخفاض أعداد مصابي كورونا قد يكون بفضل المناعة الجماعية

قال الدكتور غسان الأعور، استشاري الأمراض الجرثومية، إنه ومع بداية الأسبوع الجاري جرى نشر تقارير تفيد بأن أعداد مصابي فيروس كورونا تنخفض في كل دول العالم ما شكّل مفاجأة للطواقم الطبية حول العالم.

وأضاف «الأعور»، خلال مداخلة هاتفية له من بيروت ببرنامج «الآن» والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه وفي محاولة لتفسير ذلك رأت الطواقم الطبية أنه ومن الممكن أن يكون اللقاحات الجديدة الخاصة بفيروس كورونا ساعدت على حدوث ذلك الانخفاض، كما أن القطاعات التي هي أكثر عرضه لالتقاط العدوى من الممكن أن تكون قد التقطت العدوى خلال الأشهر الأخيرة، ولم يبق أشخاص كثيرون لالتقاط العدوى، وهو التفسير المعتمد على المناعة الجماعية.

وأوضح أن الأشخاص الذين هم في العزلة ببيوتهم بعيدون عن الإصابة بأي عدوى، كما أن هناك بعض الشكوك حول ما إذا كانت تلك الأعداد انخفضت بشكل فعلي تماما من عدمه، قائلاً: «نري في بعض الدول كألمانيا وفرنسا ودول أخرى يفكرون في إعادة الإغلاق لوجود خوف لديهم من أزدياد عدد الحالات».

وأكد أنه وفي المجتمعات التي لم تصلها اللقاحات أو وصلتها كميات غير كافية لا تزال عرضه للانتشار الواسع من الفيروس، كما أن معظم الدول العربية لا يوجد لديهم أعداد كافية من اللقاحات.

وأضاف: «مع الإعادة في فتح الحياة ممكن أن يعود الانتشار وتزداد الحالات، وما زلنا في وضعنا السابق».