استغاثة أب بالدقهلية: «ابني طردني من بيتي وقطع عني الميه والكهربا» (فيديو)

لجأ موظف بالمعاش، يبلغ من العمر 71 سنة، إلى الاستغاثة بالمسئولين في محافظة الدقهلية، لحمايته من ابنه الأكبر وزوجته، عبر مقطع فيديو نشره على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، واتهمهما بأنهما يقطعان عنه مياه الشرب والكهرباء، كونه يسكن في الطابق الثاني من منزله، الكائن بقرية «برق العز»، بدائرة مركز المنصورة.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، اليوم السبت، بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة المنصورة، تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يظهر فيه رجل من ذوي الإعاقة، يعاني من شلل نصفي، وبتر بالقدم اليمنى، ويستخدم جهاز تعويضي، عبارة عن قدم اصطناعية، يبدى فيه تضرره من قيام ابنه الأكبر وزوجته بالتعدي عليه، ومحاولة طرده من المنزل.

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وتوصلت مباحث مركز المنصورة إلى أن صاحب الفيديو يدعى «عبد العزيز م. ع.»، 71 سنة، موظف بالمعاش، ومقيم بقرية «برق العز»، دائرة مركز المنصورة، وما قرره، في محضر الشرطة، بأنه من قام بنشر الفيديو، واتهم نجله المدعو «إيهاب»، 48 سنة، سائق، ومقيم بذات القرية، بالتعدي عليه بالسب والشتم، وفصل التيار الكهربائي والمياه عن شقته، الكائنة بذات العقار، الذي يقيم فيه نجله، لإجباره على ترك المنزل.

باستدعاء الابن وسؤاله، أنكر ما نسب إليه من اتهامات، معللاً اتهام والده كونه متزوج من سيدة تصغره بـ30 سنة، عقب وفاة والدته، وتحرضه ضد ابنه وزوجته لإخراجهما من المنزل، وبالعرض على النيابة العامة، قررت صرف الأب وابنه من سراي النيابة، عقب تصالحهما.

وقال الأب، خلال الفيديو: «أنا أعاني من بتر في الساق اليمنى، ومصاب بشلل نصفي، وابني الأكبر وزوجته يعتدون كل يوم بضربي في البيت، ويقلعوني الجهاز التعويضي، وأطالب من الحكومة أن يحموني من ابني وزوجته، لأنهم يقطعون عني الكهرباء ومياه الشرب، ووصل الأمر أنهم يرفضون أن أدخل الحمام في البيت، ولم يراعوا مرضي وإصابتي بجلطة».

وأضاف قائلاً: «ابني وزوجته خلعوا الخشب، الذي أسند عليه، وأنا ذاهب للصلاة في المسجد، لأني ساكن في الدور الثاني، وهم في الدور الأرضي، وأنا عاجز أمامهم، ولا يسأل أحد منهم عني وأنا في شقتي».