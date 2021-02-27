بالأسعار والمواصفات.. «نيسان جوك 2021» بعد الزيادة الأخيرة

تواصل ظاهرة «الأوفر برايس» إلحاق الزيادات السعرية على عدد من الطرز لعلامات تجارية داخل السوق المحلي للسيارات، تحت شعار «زيادة الطلب ونقص المعروض»، ومع بداية العام الجاري 2021 ارتفعت أسعار عدة سيارات من بينها «سيدان ورياضية متعددة الاستخدامات»، كان أخرها طراز «جوك» من العلامة اليابانية «نيسان»، حيث وصلت الزيادة السعرية على الموديل الجديد إلى 27 ألف جنيه.

وخلال السطور التالية رصد لأهم مواصفات السيارة «نيسان جوك» الموديل الجديد، والسعر الرسمي لفئاتها داخل السوق المحلي بعد الزيادة السعرية، بسبب نقص المعروض من الطراز وزيادة الطلب من المستهلك المحلي.

ينتمي الطراز لفئة السيارات الرياضية «الكروس أوفر»، معتمد على محرك ثلاثي الأسطوانات، بسعة 1000 سي سي تيربو، ينتج قوة 117 حصان، وعزم أقصى للدوران 200 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات، بالإضافة إلى استخدامها ناقل حركة يدوي السرعات.

تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات، وتتسارع من حالة الثبات وحتى سرعة الـ100كم/ ساعة في غضون 10.4 ثانية؛ وتأتي بأبعاد «4210 مم طول، و1800 مم عرض، و1595 مم ارتفاع» وتصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة 422 لترا.

كما تعتمد السيارة على عدة تجهيزات ووسائل أمان من بينها «وسائد هوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع الفرامل EBD، وخاصية التحكم الديناميكي للسيارة بتقنية VDC، ونظام TPMS لمراقبة ضغط الهواء، ومصابيح أمامية وخلفية LED، ومثبت سرعة».

وتأتي السيارة بـ3 فئات مختلفة التجهيزات، وتأتي بأسعار 353 ألف جينه للفئة الأولى، والفئة الثانية بـ377 ألف جنيه، والفئة الثالثة بسعر 384 ألف جنيه.