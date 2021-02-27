«الضرائب»: فرض «التصرفات العقارية» مرة واحدة فقط ويسددها البائع

قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن ضريبة التصرفات العقارية هي جزء من ضريبة الدخل، تُسدد لمرة واحدة عند التصرف فى العقار بالبيع، باعتبار أن ذلك التصرف يُحقق إيرادًا للمتصرف أو البائع.

ضريبة التصرفات العقارية تمثل 2.5% من قيمة العقار

أضاف مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هناك خلط بين الضريبة العقارية «العوايد» وضريبة التصرفات العقارية، مشيرًا إلى أن الأخيرة يسددها البائع وليس المشتري، وتمثل 2.5% من قيمة العقار.

وسبق أن نقلت «الوطن» عن مصادر بوزارة المالية قولها أنه بالإمكان تقسيط رسوم ضريبة التصرفات العقارية (2.5%) التي تسدد عند تسجيل الوحدات السكنية بالشهر العقاري على دفعتين، فيستطيع الممول دفع نحو 25% من إجمالي الـ2.5% عند طلب التسجيل في الشهر العقاري، وأن الـ75% المتبقية يمكنه سدادها عند الحصول على حكم تسجيل الوحدة السكنية المباعة من الشهر العقاري.

يتولى الشهر العقاري تحصيل الضريبة عند التسجيل لصالح وزارة المالية

ويتولى الشهري العقاري تحصيل الضريبة على التصرفات العقارية نيابة عن وزارة المالية بواقع ‏2.5 %‏ من قيمة هذه التصرفات بيعا وشراء‏ على أن يتم توريد الحصيلة إلى وزارة المالية.

ونفى معيط وزير المالية، عزم الوزارة فرض ضريبة جديدة للتصرفات العقارية، مؤكداً أنه لا نية لزيادة الأعباء على المواطنين، وأن الوزارة تستهدف فقط تحصيل حق الدولة المقرر قانونًا لتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى المعيشة والخدمات العامة.

وكان المكتب الإعلامي لوزير المالية قد رصد العديد من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن معلومات غير دقيقة عن ضريبة التصرفات العقارية، تشير إلى خلط واضح بينها وبين الضريبة العقارية.