شقيقة أحمد مكي: لجان الإخوان تهاجمه بسبب «الاختيار».. ويترفع عن الرد

كشفت الفنانة إيناس مكي، شقيقة الفنان أحمد مكي، عن تطورات حالته الصحية بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة «الحدث اليوم».

أحمد مكي ملتزم في العزل المنزلي منذ 7 أيام

وذكرت «مكي»: «الحمد لله، نحمد ربنا على كل شيء، هو جاله دور كورونا إيجابي زي اللي بييجي لكل الناس، هو حاليا مُصاب بالفيروس منذ 7 أيام، وملتزم في البيت كعزل منزلي، عاوزين بقى دعوات الناس وحب الناس ليه، إن شاء الله يقوم بالسلامة».

عناصر الإخوان هاجمت شقيقي بمجرد مشاركته في «الاختيار 2»

كما علقت شقيقة الفنان على هجوم عناصر الإخوان الإرهابية على الفنان أحمد مكي بمجرد إعلان مشاركته في مسلسل الاختيار 2، والذي سيعرض في رمضان المقبل، ويشارك فيه مكي بدور عن عملية فض اعتصام رابعة العدوية المسلحة.

أي فنان محترم عليه الارتقاء عن الرد على تلك الانتقادات

وقالت: «بمجرد ما أعلن إنه هيشارك في عمل فني يجسد فيه ما تم في فض اعتصام رابعة، ابتدت اللجان الإلكترونية الإخوانية في الهجوم عليه، عندهم لجان إلكترونية بسم الله ما شاء الله، بس أي فنان محترم المفروض يرتقي عن هذا الكلام».

وأوضحت الفنانة إيناس مكي، أن شقيقها الفنان أحمد مكي يترفع عن الرد عن مثل هذه الانتقادات، «حب الناس واصل، وإن شاء الله مُشاركة في الاختيار 2، وأنا إن شاء الله مش مقصرة، أول ما ييجي ورق حلو هتلاقوني نزلت على طول».