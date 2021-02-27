صحة الغربية تكشف حقيقة تبديل جثتين بالخطأ بمشرحة «المنشاوي»

تداول رواد التواصل الاجتماعي على صفحات «فيسبوك»، واقعة تبديل بين جثتين بالخطأ داخل مشرحة مستشفى «المنشاوي» العام بمدينة طنطا، في محافظة الغربية، واكتشاف الواقعة أثناء دفن جثمان أحد المتوفين، وإلقاء أسرته نظرة الوداع عليه قبل دفنه، في مقابر قرية «كفر عصام»، بدائرة مركز طنطا.

ووصف وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، الدكتور عبد الناصر حميدة، ما تردد على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه «غير صحيح»، مؤكداً أن أحد أقارب حالة وفاة حدث عنده اختلاط في الأمر، أثناء استلام جثمانه داخل مستشفى «المنشاوي» العام، معتقداً أن الجثة ليست لقريبه ورفض استلامها، وتم استدعاء أحد أابناء المتوفي، الذي أكد أنها لوالدهم، وتم تسليم الجثمان، وإنهاء الأمر.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن المتوفي دخل المستشفى يعاني من مشاكل في التنفس وضغط الدم، وتوفى صباح اليوم السبت، ويدعى «خالد ح. ع.»، يبلغ من العمر 45 سنة، مقيم بقرية «كفر عصام»، بدائرة مركز طنطا، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى، وأثناء تسيلم الجثة حدث اختلاط الأمر من أحد أقاربه، نافياً حدوث تبادل بين جثتين، كما يتداول البعض على صفحات التواصل الاجتماعي.

وفي المقابل، قال «رضا سلام»، أحد أقارب المتوفي، أنهم أثناء استلام جثته، حدث لبس عندهم، واعتقدوا أن الجثة ليست خاصة به، وجاء ذلك من صدمة الموقف وحالة الحزن الشديد، بعد معرفة نبأ وفاته.

ونفى «سلام»، حدوث تبديل جثة ذويهم بالخطأ، مع جثة متوف آخر داخل مشرحة مستشفى «المنشاوي» العام، كما يتردد على موقع «فيسبوك».