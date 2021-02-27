نشأت الديهي يعتذر لجمهوره عن رداءة صوته: إنفلونزا مش كورونا.. مفيش وقت للراحة

استهل الإعلامي نشأت الديهي، حلقة برنامجه اليوم، باعتذار لمشاهديه من صوته، كونه يعاني من دور إنفلونزا حاد، «مش كورونا الحمد لله وأنا متأكد وراجعت نفسي وده دور إنفلونزا عادي، مرضيتش أقعد في البيت لأننا في وقت مينفعش فيه فرصة للراحة»، متقدمًا بالاعتذار لجمهوره، على رداءة الصوت والأداء، «باعتذر لو في رداءة في الصوت أو الأداء.. استحملوني النهاردة وخدوني على عيبي».

التقارير الدولية عن أداء مصر «طاقة نور»

من ناحية أخرى، أوضح «الديهي»، خلال برنامجه «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن وكالة بلومبرج الأمريكية أكدت في تقرير لها أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يقود عملية إصلاح كبرى لتأهيل البنية التحتية في مصر، موضحًا أن هذا التقرير يمثل طاقة نور على أننا نسير على الطريق السليم.

لغة التهديد مع مصر واستغلال حقوق الإنسان فاشلة

وأضاف الإعلامي، أن هناك تقرير ثاني نشرته «واشنطن بوست» الأمريكية، أكد خلاله كاتب ومسؤول أمريكي كبير، وأحد صناع الرأي في أمريكا الكاتب «ديفيد إغناطيوس»، أن مصر تقدم لإدارة جو بايدن، لغزا مألوفا حول كيفية التعامل مع دولة بحجمها، وأن لغة التهديد مع مصر واستغلال حقوق الإنسان لغة فاشلة، وأن مصر صديق مهم ولديها حكومة قوية، والنظام في مصر يتحول للرقمنة.

عاوزين «صنع في مصر» يبقى واقع

ووجه «الديهي»، حديثه للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، لتسليطه الضوء على توسع الدولة في دعم الصناعة الوطنية لتقود قاطرة التنمية الاقتصادية المستدامة، موضحًا أن قطاع الصناعة في مصر واعد، مناشدًا وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية بالتدقيق في تشجيع التصنيع المحلي والصناعة الوطنية الحقيقية، وتحويل شعار «صنع في مصر» لواقع على الأرض، ونعتز بصناعتنا.