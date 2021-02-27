رئيس التحرير

محمود مسلم

لميس عن سقوط السيستم في الامتحانات: بتحصل في أمريكا وسويسرا وبريطانيا

كتب:

شريف سليمان
10:19 م | السبت 27 فبراير 2021
الإعلامية لميس الحديدي

الإعلامية لميس الحديدي

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن نحو 90% من طلاب الصف الأول الثانوي أدوا امتحانات اليوم الأول، موضحة: «كان في مشكلة، لكن ده مش معناه إن السيستم كله موقعش، كل الهدف من الكلام ده إن محدش يمتحن، لكن هنكمل الامتحانات والسيستم هيتظبط بالتعاون بين وزارتي التعليم والاتصالات».

وأضافت «الحديدي»، خلال تقديمها حلقة اليوم من برنامج «كلمة أخيرة» الذي يعرض عبر شاشة «on»: «لا نقول إن أي مشكلة لم تحدث في لجان الامتحانات، حدثت بعض المشكلات، لكن يجب وضع الأمور في نصابها .. مينفعش نقول إن سيستم الامتحانات كله وقع، على فكرة هنكمل الامتحانات، وكل ده ضغط على الولاد متمتحنش».

وتابعت: «الامتحانات هتكمل برضه ومشكلة سقوط السيستم ممكن تحصل تاني عادي، وبتحصل في دول كثيرة».

وأردفت: «أنا أعرف ناس كثير في لندن وسويسرا والولايات المتحدة حصلت عندهم نفس المشاكل وابني زمايله حصلهم هناك كده بتحصل عادي، الأهم أشوف العيب فين وأصلحه».

وأوضحت أن مسألة تعطل السيستم في فترة الامتحانات لا تقع على وزارة التعليم فقط، فهناك وزارة الاتصالات أيضًا، وبالتالي يجب التعامل مع كل هذه المشكلات، مع التأكيد على ضرورة استئناف الامتحانات: «دي مش مسؤولية وزارة التربية والتعليم لوحدها دي مسؤولية وزارة الاتصالات كمان لازم تجرب السيستم  قبلها وتشوف الطاقة الاستيعابية ..إحنا بنعمل حاجة مختلفة ولازم نشغل عليها ونجربها وبالفعل لقينا حل للمشاكل بنجاح الاولاد في امتحان النهاردة».

اقرأ المزيد:

شوقي: قد نعيد الامتحان لمن لم يتمكن من أدائه بسبب السيستم

وزير التعليم يُطمن أولياء أمور أولى وثانية ثانوي: السيستم مش هيقع بكرة

وزير التعليم عن سقوط السيستم: بلاش نضخم الأمور.. مفيش صبر من الناس

حكاية طالب ثانوي أدى الامتحان من أول مرة: «السيستم بيحب أحمد»

«التعليم» عن شكاوى الطلاب من «السيستم»: المشكلة في النت

مدير المدرسة السعيدية: تخصيص فريق فني لحل مشكلات «السيستم»