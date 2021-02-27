لميس عن سقوط السيستم في الامتحانات: بتحصل في أمريكا وسويسرا وبريطانيا

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن نحو 90% من طلاب الصف الأول الثانوي أدوا امتحانات اليوم الأول، موضحة: «كان في مشكلة، لكن ده مش معناه إن السيستم كله موقعش، كل الهدف من الكلام ده إن محدش يمتحن، لكن هنكمل الامتحانات والسيستم هيتظبط بالتعاون بين وزارتي التعليم والاتصالات».

وأضافت «الحديدي»، خلال تقديمها حلقة اليوم من برنامج «كلمة أخيرة» الذي يعرض عبر شاشة «on»: «لا نقول إن أي مشكلة لم تحدث في لجان الامتحانات، حدثت بعض المشكلات، لكن يجب وضع الأمور في نصابها .. مينفعش نقول إن سيستم الامتحانات كله وقع، على فكرة هنكمل الامتحانات، وكل ده ضغط على الولاد متمتحنش».

وتابعت: «الامتحانات هتكمل برضه ومشكلة سقوط السيستم ممكن تحصل تاني عادي، وبتحصل في دول كثيرة».

وأردفت: «أنا أعرف ناس كثير في لندن وسويسرا والولايات المتحدة حصلت عندهم نفس المشاكل وابني زمايله حصلهم هناك كده بتحصل عادي، الأهم أشوف العيب فين وأصلحه».

وأوضحت أن مسألة تعطل السيستم في فترة الامتحانات لا تقع على وزارة التعليم فقط، فهناك وزارة الاتصالات أيضًا، وبالتالي يجب التعامل مع كل هذه المشكلات، مع التأكيد على ضرورة استئناف الامتحانات: «دي مش مسؤولية وزارة التربية والتعليم لوحدها دي مسؤولية وزارة الاتصالات كمان لازم تجرب السيستم قبلها وتشوف الطاقة الاستيعابية ..إحنا بنعمل حاجة مختلفة ولازم نشغل عليها ونجربها وبالفعل لقينا حل للمشاكل بنجاح الاولاد في امتحان النهاردة».