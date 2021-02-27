مدير المدرسة السعيدية: تخصيص فريق فني لحل مشكلات «السيستم»

كشف حسين عبدالحكيم، مدير إدارة المدرسة السعيدية الثانوية بنين، عن أن المشكلات الفنية المتعلقة بأجهزة التابلت، سببها التحميل المتزايد على «السيستم»، مؤكداً أنه هناك عدد كبير من الطلاب سيتم تحرير محاضر لهم وذلك بسبب حدوث مشكلات فنية في التابلت.

مدير إدارة المدرسة: فريق فني في المدرسة لحل المشكلات المتعلقة بالتابلت

وأضاف «عبدالحكيم» لـ«الوطن»، أنه جرى تخصيص فريق فني في المدرسة لحل المشكلات المتعلقة بالتابلت، مشيراً إلى أنه تم تخصيص عيادة طبية بالمدرسة وذلك لتوزيع الكمامات الطبية على الطلاب والمعلمين قبل دخول لجان الامتحانات، وقياس درجة حرارة الطلاب.

وتابع، مدير إدارة المدرسة السعيدية الثانوية، بأن استعدادات المدرسة للامتحانات تنقسم إلى قسمين، الأول استعدادات فنية والثاني استعدادات طبية، موضحا أنه جرى تعقيم اللجان الامتحانية جيدا قبل بدء الامتحانات وتطهيرها، مشيراً إلى أن عدد الطلاب الذين يؤدوا الامتحان في المدرسة 2670 طالبا وطالبة.

وأوضح، أنه جرى تقسيم عدد الطلاب على اللجان الامتحانية، لتحقيق التباعد الاجتماعي، مؤكداً أن كل لجنة تحتوي على 20 طالب، مشيراً إلى أنه سيتم بدء وقت الامتحان في لحظة الدخول على سيستم التابلت.

وأكد عبدالحكيم، أن المدرسة خصصت طبيبن زائرين بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، للاطمئنان على صحة الطلاب، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وفي سياق منفصل تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، المدرسة السعيدية الثانوية بنين، واستمع لمشكلات الطلاب ووعد لحلها، مشيداً بالتزام الطلاب بارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان الإمتحانية، مشيراً إلى أنه تم تخصيص غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة سير العملية الإمتحانية بالمدارس.

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم الفني، أكدت أن الفرق الفنية التابعة للوزارة ستعمل على حل المشكلات الفنية التي واجهت الطلاب أثناء الدخول على سيستم التابلت، أثناء أداء الامتحان، مشيرة إلى وجود متابعات مكثفة لسير العملية الإمتحانية داخل اللجان،والعمل على حل كافة المشكلات المتعلقة بالتابلت.