شبانة: إنذار نادي القضاة يكشف سبب وضع سقالات أمام نقابة الصحفيين

قال محمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن نادي القضاة وجه إنذارا على يد محضر لإصلاح أو إزالة الكرانيش أعلى حائط نقابة الصحفيين، لافتا إلى أن هذا يعد ردا على من «يوجهون الاتهامات دون دراية أو تصلهم معلومات غير صادقة، أو لمن يعيشون على طول الخط نظريات المؤامرة، أو لمن يلعب على كل الأحبال لأجل أصوات انتخابية دون وضع اعتبار لحياة الناس، أو لمن يعمل لصالح قنوات خارجية وإعلام مأجور» بحسب تعبيره.

إنذار نادي القضاة

وأضاف شبانة في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أنه لهذ السبب الذي ذكر في إنذار نادي القضاة قد وضعت السقالات، مؤكدا أنها سترفع بعد أن ينتهى العمل قريبا، وتابع «والصمت دائما شيمة الكبار، فحقا أشكر النقيب ضياء رشوان وبعض أعضاء المجلس الذين تحملوا المسؤولية واعتبروا أن الطعن فيهم هينا مقابل الحفاظ على أرواح الناس والزملاء».

سقالات نقابة الصحفيين

وأثارت السقالات التي تم وضعها أمام نقابة الصحفيين حفيظة عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية بسبب تشويه منظر النقابة فضلا عن ما تسببه من صعوبة في دخول المقر، وطالبوا أكثر من مرة برفعها، لكن سكرتير عام النقابة أكد أنه تم وضعها بسبب خطورة واجهة المبنى وأنه سيتم الانتهاء من الإصلاحات المطلوبة، مفسرا سبب تأجيل الانتهاء منها بسبب ظروف الإغلاق التي تبعت تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وكان نادي القضاة قد وجه إنذارا على يد محضر اليوم، إلى نقابة الصحفيين للتنبيه بسرعة إصلاح أو إزالة الكرانيش الموجودة أعلى حائط نقابة الصحفيين التي تتساقط من جهة مسجد وحديقة نادي قضاة مصر حفاظا على الأرواح والممتلكات الخاصة بالنادي، مطالبا بسرعة العمل على إزالة وإصلاح هذه الكرانيش في أسرع وقت ممكن.

وأشار النادي إلى أن هذه الواقعة تكرر حدوثها أكثر من مرة وكادت أن تودي بحياة بعض الأعضاء وإتلاف بعض الممتلكات الخاصة بالنادي إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء سواء بإصلاح الكرانيش أو إزالتها كليا بدلا من تساقطها المتكرر عند مدخل المسجد وحديقة النادي وهو ما يعرض حياة أعضاء النادي والعاملين فيه للخطر المستمر.