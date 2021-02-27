ميناء دمياط يستقبل 25 سفينة وواردات 71 ألف طن بضائع وحبوب

أعلنت هيئة ميناء دمياط، مساء اليوم السبت، أن الميناء استقبل، على مدار الـ24 ساعة الماضية، 25 سفينة، في الوقت الذي استقبل فيه رئيس مجلس إدارة الميناء، اللواء بحري وليد عوض، السفير سولبيشيو كونفيادو، سفير دولة الفلبين بالقاهرة.

وبلغت حركة الصادر بميناء دمياط من البضائع العامة حوالي 11 ألف و821 طناً، تشمل 3 آلاف و526 طن فوسفات، و2500 طن يوريا، و3 آلاف و400 طن رمل، و2345 طن سماد، و50 طن كوارتز.

أما حركة الوارد من البضائع العامة، فقد بلغت 71 ألف و283 طن، تشمل 28 ألف و466 طن ذرة، و1700 طن خردة، و971 طن خشب زان، و6 آلاف و600 طن فول، و694 طن عدس، و2418 طن حديد، و1418 طن زيت طعام، و29 ألف و16 طن قمح.

وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 1038 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات (بطاطس وبطاطا)، وحاصلات زراعية (ثوم وخس وبرسيم)، وفواكه (برتقال ويوسفي وبلح)، يجري تصديرها إلى كل من الإمارات وكرواتيا وسنغافورة وسلوفينيا وإسبانيا وروسيا وإنجلترا وهونج كونج.

بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 66 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 2560 حاوية مكافئة، فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء، 97 ألف و531 طناً، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 103 آلاف و307 أطنان، كما بلغت حركة تداول الشاحنات 3086 شاحنة.

ومن جانب آخر، استقبل اللواء بحري وليد عوض، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، السفير سولبيشيو أم كونفيادو، سفير دولة الفلبين لدى مصر، والوفد المرافق له، خلال زيارته للميناء، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.

حضر اللقاء نواب رئيس مجلس الإدارة وقيادات هيئة ميناء دمياط، حيث قام رئيس الميناء بالترحيب بالسفير الفلبيني والوفد المرافق، وقدم عرضاً توضيحياً للميناء ومحطاته المختلفة، والمشروعات الجارية والمستقبلية، والفرص الاستثمارية المتاحة.

وأوضح أن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وجَّه باستمرار تقديم الدعم للمستثمرين، وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار بالميناء، حيث يمتلك ميناء دمياط بنية أساسية قوية، وفرصاً استثمارية فى مجالات عديدة، إضافة إلى موقعه المتميز، بما يؤهله للمنافسة بين الموانئ العالمية.