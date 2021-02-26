88858 طناً رصيد القمح بمخازن القطاع الخاص بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 27 سفينة، وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28042 طناً تشمل 7432 طناً فوسفات و13600 طن يوريا و1410 أطنان رمل و5600 طن كوارتز.

وبحسب بيان للميناء صدر اليوم، بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 80409 طن تشمل 33748 طناً ذرة و7950 طناً خردة و1313 طناً خشب زان و7796 طناً فول و4585 طناً عدس و3500 طن حديد و900 طن زيت طعام و20617 طناً قمح.

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 825 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (بطاطس و طماطم و خضار مجمد مشكل) و حاصلات زراعية (بردقوش وزيتون وشمر وليمون وبصل وفلفل وبرسيم وفول سوداني) وفواكة (برتقال وفراولة ويوسفي ومندلين وبلح) يتم تصديرها إلى كل من السعودية والإمارات وسنغافورة وسلوفينيا وإيطاليا وروسيا وأمريكا والصين وانجلترا وهونج كونج وهولندا.

وبلغ عدد الحاويات الوارد 435 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1918 حاوية مكافئة فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 86531 طنا.

وبلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 88858 طنا كما غادر قطار مكون من 24 عربة بعد أن أفرغ 24 حاوية 40 قدماً قادمة من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 6067 شاحنة.