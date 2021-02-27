رئيس جامعة دمياط يتفقد إجراءات مكافحة كورونا بلجان امتحانات

تفقد رئيس جامعة دمياط، الدكتور السيد محمد دعدور، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول، التي انطلقت في مختلف كليات الجامعة، اليوم السبت، حيث رافقه خلال الجولة، الدكتور وائل الطيباني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وشهد اليوم الأول انتظام عملية الامتحانات في إطار الإجراءات الاحترازية المعتادة، التي يتم اتباعها والتأكيد عليها مراراً منذ انطلاق الدراسة للعام الجامعي 2020/ 2021، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وفي هذا الصدد، توجه رئيس الجامعة بالشكر والتقدير لجميع القائمين بالعمل في الجامعة، لما بذلوه من جهود أسهمت في تنظيم امتحانات الفصل الدراسي الأول، والظهور بهذا الشكل المميز اليوم.

كما أشاد رئيس الجامعة بالتزام الطلاب والطالبات، لما شهده اليوم من اتباعهم الإجراءات الاحترازية، التي سبق تعميمها، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في الامتحانات.

وفي وقت سابق، تفقد رئيس جامعة دمياط المدن الجامعية، للوقوف على مدى استعدادها لاستقبال الطلاب والطالبات، رافقه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومحمد رفعت، مدير عام رعاية الطلاب.

وأشاد رئيس الجامعة بمستوى النظافة بالمدن الجامعية، موجهاً الشكر لجميع القائمين على العمل للخروج بهذه الصورة المشرفة، لما يمثله ذلك من خلق بيئة متميزة وصحية تسهم بشكل فعال في قدرة الطلاب والطالبات على الإعداد الجيد لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

والتقى رئيس الجامعة بعدد من الطالبات اللاتي أشدن بمستوى المدن الجامعية، وأكد لهن أن الجامعة سخرت كل الجهود لتهيئة بيئة مناسبة ومتميزة لمساعدتهن على الإعداد الجيد، بمناسبة بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

واستقبلت المدن الجامعية لجامعة دمياط قرابة 160 طالباً وطالبة، ومازالت تعمل بكامل طاقتها على مدار الساعة، لاستقبال أبناء وبنات الجامعة، لإنهاء إجراءات تسكينهم، تزامناً مع بدء امتحانات التيرم الأول، قبل استئناف الدراسة في التيرم الثاني.