أخبار سارة.. لقاح روسي فعال ضد تحورات فيروس كورونا

بثَّ باحثون روس، اليوم السبت، بشرى سارة بشأن مواجهة السلالات الجديدة من فيروس كورونا والتي تنتشر في مناطق مختلفة من دول العالم.

وأوضح الباحثون أن تجربة روسية لاختبار مدى فعالية إعادة التطعيم بجرعة من عقار «سبوتنيك في» للوقاية من السلالات الجديدة لفيروس كورونا حققت نتائج قوية.

وكشفت دراسة جديدة يجريها مركز «جماليا» في روسيا أن إعادة التطعيم بلقاح «سبوتنيك في» تحقق نتائج جيدة جدا في الوقاية من السلالات الجديدة لفيروس كورونا المستجد، بما في ذلك السلالات التي ظهرت في بريطانيا وجنوب إفريقيا وفقا لما نقلته قناة «العربية».

وكانت روسيا أول دولة على مستوى العالم تعلن التوصل للقاح ضد فيروس كورونا المستجد وذلك في أغسطس الماضي.

وأثيرت مخاوف دولية حول اللقاح بسبب إجازته قبل إجراء تجارب سريرية واسعة النطاق، لكن مجلة ذي لانست العلمية، نشرت خلال فبراير الجاري، نتائج تظهر أن اللقاح آمن وفعال بنسبة تزيد عن 90%.

وأعلنت عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من بينها ألمانيا وإسبانيا، إنها ستكون مهتمة باللقاح الروسي إذا حصل على موافقة الهيئات الناظمة الأوروبية.

وقال صندوق الاستثمار المباشر الروسي الذي ساهم في تمويل تطوير اللقاح، إنه تم إجازة اللقاح من قبل أكثر من 35 دول عالميا.

ويأتى إعلان النتائج الخاصة بفعالية اللقاح الروسي ضد سلالات كورونا الجديدة، تزامنا مع تصريحات مسؤولة بمنظمة الصحة العالمية عن تخوفات من تحورات كورونا.

وقالت ماريا فان كيرخوف، خبيرة الأوبئة ورئيسة الفريق التقني المعني بـ«كوفيد- 19» في منظمة الصحة العالمية، أن هناك قلق بشأن تحورات الفيروس والسلالات الجديدة لفيروس كورونا الستجد.

وأضافت خبيرة الأوبئة أن التطور الطبيعي للفيروس يشكل بعض عدم اليقين فيما يتعلق بما سيتسبب فيه الفيروس، وتداعياته ومدى تحوره، وهل يمكن اكتشاف هذه الطفرات بسرعة فضلا عن التعامل معها ومواجهتها

وكانت بريطانيا قد أعلنت في منتصف ديسمبر الماضي ظهور أول سلالة متحورة من فيروس كورونا المستجد وتبعتها جنوب أفريقيا وتوالى ظهور عدد من السلالات بدول مختلفة على مستوى العالم.