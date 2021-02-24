«المصرية للحساسية» محذرة: جائحة أشد فتكا من كورونا ستغزو العالم قريبا

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن الخطابات السياسية في كافة الوزارات صنعت ثقافة الانتباه لدى المواطنين من وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد أكثر من مرة بأن وعي المواطن يُعد في حد ذاته لقاحا، «بقينا نلاقي ناس بتسأل بعضها فين كمامتك؟ مش بتغسل إيديك ليه؟ مش هنعمل أفراح مش هنعمل عزاءات، دي ثقافة جميلة جدًا».

وأضاف «بدران»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «النيل للأخبار»، أن الشيشة حاليا اختفت من كافة المقاهي، «يعني رب ضارة نافعة، رفعنا الوعي الصحي عند المصريين، وأدخلنا مفاهيم جديدة، مثل ثقافة غسيل الأيدي والتباعد الاجتماعي وإتكيت العطس والعسال، إحنا محتاجين كل هذه الأمور عشان بعد سنتين أو 3 أو 4 بالكثير أوي 5 سنوات، سيكون هناك جائحة أكثر شراشة وأكثر فتكًا من كورونا ستعم العالم».

وأشار عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إلى أنه لا يمكن نسيان دور القيادة السياسية مثل تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة أزمة كورونا، فضلًا عن المبادرات الصحية الفريدة التي قامت بها مصر، مثل حملة «100 مليون صحة» والتي بدأت مبكرًا قبل ظهور فيروس كورونا، وأدت إلى علاج الأمراض المزمنة وعلاج 2 مليون مصري من فيروس سي، حيث حال جاءت كورونا دون معالجة لتضاعفت الوفيات 30 مرة بمصر».

وأردف أنه لم يتم الاكتفاء بهذا فقط، بل تم معالجة ضغط الدم والسكر وحتى السمنة والأنيميا، والكشف على الطلاب في المدارس، وخضوع 12 مليون سيدة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، فضلًا عن الكشف المبكر لـ28 مليون مواطن مصري عن الأمراض المزمنة خلال 6 أشهر فقط، وتوزيع الأدوية المجانية على المواطنين، « فيه مبادرة مفيش حد عملها في العالم سوى مصر، وهى الكشف عن مصابي كورونا في العزل المنزلي».