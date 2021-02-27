تحقيقات «حلاق أكتوبر»: المتهم وظف أطباء لديه وأجرى عمليات جراحية بنفسه

كشفت التحقيقات في قضية الحلاق الذي انتحل صفة طبيب وافتتح مجموعة عيادات هو وزوجته أن المتهم وزوجته قاما بانتحال صفة طبيبين وافتتحا مجموعة عيادات بمنطقتى أكتوبر وفيصل بالجيزة للنصب والاحتيال على المواطنين وأن مهنته الحقيقية هى صاحب صالون تجميل، كما أن زوجته تنتحل صفة طبيبة تجميل وأن المتهمين وظفا 3 أطباء للعمل لديهما ولم يقوما بسداد رواتبهما وكانت المفاجأة أن الأطباء أنفسهم لم يتمكنوا من كشف حقيقة المتهمين، كما تبين وجود عدد من المواطنين المرضى «ضحاياهما» واتهموهما بالنصب والاحتيال وانتحال صفة أطباء، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية كمقدم لإجراء عمليات جراحية كما قام بإجراء عمليات أخرى بنفسه.

حبس المتهمين 15 يوما

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 15 يوما بعد القبض عليهما، وتبين أنهما شخص حاصل على ثانوية عامة «له معلومات جنائية وزوجته.. مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر»، وتبين أنهما يتخذان عدة عيادات ومراكز طبية بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر مقراً لممارسة نشاطهما غير المشروع.

المتهم وظف أطباء لديه

اعترف المتهمان بارتكاب الواقعة، وقرر الأول أنه التحق بكلية العلوم بإحدى الجامعات ولم يستكمل دراسته، وقيامه بافتتاح صالون تجميل بالإسكندرية، وقام بغلقه عقب صدور العديد من الأحكام القضائية ضده وقيامه بالتنقل بين العيادات الطبية وعمله كفنى معمل وتمريض، ما أكسبه معلومات طبية فاختمرت في ذهنه فكرة افتتاح عدة عيادات ومراكز طبية، حيث أوهم مخالطيه بكونه طبيبا وممارسا عاما وانتحل صفة طبيب بأحد المستشفيات وعين أطقم طبية وتمريض.

المتهم حصل على مقدم عمليات جراحية

كما اعترف المتهم بتحصله على مبالغ مالية من بعض المواطنين كمقدم لإجراء عمليات جراحية لهم فى مجال التجميل الأسنان السمنة وقيامه بالتنقل بين تلك العيادات والمراكز الطبية وإغلاقها عند شعوره بافتضاح أمره للتشكك فى عدم إتمام العمليات الجراحية أو دفع مرتبات العاملين، وبسؤال الثانية أيدت ما جاء بأقواله وأضافت أنها كانت تنتحل صفة طبيبة سمنة ونحافة وتجميل.