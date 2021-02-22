تحريات «طبيب الغلابة» المزيف: حلاق وتعلم الطب من الإنترنت وله 4 عيادات

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية في واقعة ضبط حلاق وزوجته في مدينة 6 أكتوبر، بتهمة انتحال صفة أطباء وافتتاح عيادة للكشف على المرضى، أن المتهم حلاق ولم يحصل إلا على الثانوية العامة، وأنه كوّن ثقافة طبية بعد عمله لفترة بالتمريض في عيادات الأطباء، وكذلك من خلال مواقع الإنترنت، ثم افتتح 4 عيادات في أكتوبر وشارع فيصل.

كما تبين أن المتهم احتال على المواطنين لمدة 4 سنوات، وأوهمم أنه «طبيب غلابة» فى عيادته بمنطقة فيصل، وكان يحصل على مقابل زهيد في المنطقة الشعبية، بينما كان يحصل على 400 جنيه في الكشف الواحد بمدينة أكتوبر.

التحريات: المتهم مغرم بالطب

وذكرت التحريات، أن المتهم غير حاصل على مؤهل طبي، وأن آخر مؤهل حصل عليه هو الثانوية العامة، ومنذ صغره يعمل بـ«الحلاقة» فى صالونات الحلاقة بمحافظة الغربية حتى أتقن المهنة، لكنه مع نجاحه فى الثانوية العامة قرر التوقف عن ممارسة الحلاقة، والتحق بكلية العلوم لكنه فشل في الدراسة بها، غير أنه ظل مغرمًا بالطب.

شقة وسيارة

وأوضحت التحريات، أن المتهم عمل بعدة عيادات كممرض وسكرتير للأطباء، وأنه عكف على قراءة الموضوعات الطبية على الإنترنت، ثم اكتشف أنه كوّن قدرًا لا بأس به من المعلومات، فقرر افتتاح عيادة بصحبة زوجته، وادعى أنه طبيب باطنة، وأن زوجته طبيبة تجميل.

وبالفعل نجح المتهم في النصب والاحتيال، وكون ثروة، واشترى سيارة فارهة وشقة، واشتهر في المنطقة الشعبية التي افتتح بها عيادة في الجيزة بأنه «طبيب غلابة».

وأقر المتهم في التحققات، أنه انتحل صفة طبيب، وكذلك زوجته انتحتلت صفة طبيبة تجميل، وافتتحت مركزًا طبيًا لكافة التخصصات، لكن التحريات كشفت زيف إدعاءاتهما، فتم مدهمة المركز وضبطهما وإحالتهما للنيابة التي تولت التحقيق، وأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.