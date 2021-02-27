زوجة يوسف شعبان: حالته الصحية حرجة للغاية.. والدعاء هو الحل

قالت إيمان شعبان زوجة الفنان القدير يوسف شعبان، إن حالته حرجة للغاية وغير مستقرة بعد إصابته بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن حالته لم تتحسن عن وضعه ليلة أمس وأنه يحتاج فقط إلى الدعاء، أما عن الفنانين الذين يطمئنون عليه فقالت إن الجميع يطمئن عليه.

وأضافت إيمان شعبان أنه غير واعٍ وأنه على أنبوب حنجري من أجل مساعدته على التنفس بعدما أثرت كورونا على جهاز التنفس.

جدير بالذكر أن يوسف شعبان بدأ مسيرته التمثيلية بالعمل في السينما قبل التخرج من معهد الفنون المسرحية، وكانت أول بوابة له في التمثيل عندما رشحه المخرج هنري بركات للمشاركة في بطولة فيلم «في بيتنا رجل» إنتاج عام 1964.