«البترول»: 5 طرق للإبلاغ عن الشكاوى الخاصة بالعدادات وقراءات الغاز

يواجه عدد كبير من المواطنين العديد من المشكلات أو يرغبون في الإبلاغ بشكوى ما في قراءات عدادات واستهلاك الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالوحدات التجارية.

وقالت شركة الخدمات التجارية البترولية «بتروتريد»، إنه حاليا يتم تقديم عدد كبير من الطرق التي تمكن المواطن والمستهلك من التواصل مع الشركة وإبلاغ المشكلة الخاصة بعداد الغاز الطبيعي الخاص به.

وأضافت الشركة أن هذه الطرق تتمثل في الآتي:

1. الذهاب إلى مكتب خدمة العملاء فى المنطقة التابع لها المستهلك.

2. يمكن للمستخدمين التواصل وإبلاغ المشكلات التي تواجههم من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالشركة.

3. الاتصال بخدمة العملاء المركزى على رقم 1122 من أي محمول.

4. أن يرسل المستخدم رسالة على خدمة الرد الصوتي التفاعلي من خلال الاتصال بـ5727 من أي هاتف محمول - أو من أي خط أرضي على 09000727، وسيتم تسجيل الشكوى أو الطلب أو الاستفسار.

5. من خلال إرسال رسائل نصية عبر الصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضحت الشركة أنه يتم تسجيل الشكوى أو الاستفسار للمستهلك وبعد ذلك يتم مراجعة الطلب والتعامل معه والتواصل مع القائم بالإبلاغ بالمشكلة لحلها بأسرع وقت.

ويأتي هذا في ظل تحسين خدمة الغاز الطبيعي للمواطنين والتأكد من جودة سير الخدمة وتسهيلا على المواطنين من خلال توفير العديد من الطرق لمنع التكدس في مقرات الشركة أو التزاحم، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتماشيا مع خطة الوزارة والدولة لاستخدام الرقمنة للتسهيل على المواطنين.