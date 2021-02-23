«البترول» تحذر من تسريبات «الغاز» بـ5 خطوات: افتح أقرب شباك

تكثر حالات الحرائق بسبب وجود تسريبات في الغاز الطبيعي أو لعدم تذكر البعض التأكد من غلق الشعلات الخاصة بالبوتاجاز أو السخانات.

ويسبب تسرب الغاز العديد من المشكلات منها حالات الاختناقات بسبب الرائحة الخاصة به، وكذلك حالات الحريق التي تحدث في المنازل أو المصانع أو المطاعم بسبب تسرب الغاز الطبيعي، وعدم الاهتمام بهذا الأمر يؤدي إلي كوارث حتمية تضر بالمواطنين.

وقدمت شركة بتروتريد العديد من الإجراءات التي يجب أن يتم اتخاذها في حالة وجود تسرب للغاز وشم رائحته في أي مكان للحفاظ علي سلامة المواطنين والمنشآت.

وقالت الشركة إنها في حالة وجود أي تسرب للغاز يجب عدم استعمال أي مفاتيح للكهرباء سواء بالفتح أو الغلق أو أي أجهزة كهربائية مثل الشفاط الكهربائي أو غيره، وذلك حتى لا يتكون أي شرز كهربائي يمكن أن يؤدي إلي وقوع حريق مفاجئ.

وأضافت الشركة أنه يمنع منعا باتا استخدام الثقاب أو استخدام أي لهب أو مصدر للاشتعال، لأنه سيؤدي إلي اشتعال النيران بشكل كبير.

وأشارت أنه في حالة شم رائحة الغاز يجب التوجه بسرعة لفتح منافذ التهوية في أقرب مكان سواء كان شباكا أو بابا لتسهيل وسرعة خروج الغاز من الشقة أو المحل وتغير الهواء داخل المكان.

ولفتت إلي أنه يجب علي الفور التوجه لغلق المحبس العمومي الخاص بالشقة أو المحل والذي يوجد بجوار عداد الغاز لإيقاف التسرب بشكل آمن والتأكد من عدم وجود أي تسرب سواء من شعلات البوتاجاز أو السخان أو من خلال تضرر حدث للمواسير الموصلة للغاز.

وأخيرا في حالة وجود تسرب يجب الاتصال مباشرة بخدمة طوارئ الغاز علي رقم 129 أو بشرطة النجدة لعمل اللازم واتخاذ الإجراءات الصحيحة وإصلاح سبب التسريب علي الفور.

كما يجب علي المواطنين التأكد من غلق جميع منافذ الغاز الطبيعي وعدم ترك شعلات البوتاجاز مفتوحة أو ترك الطعام عليها لمدة طويلة وفي حالة السفر يفضل غلق المحبس العمومي أو الرئيسي للشقة والتواجد بجانب عداد الغاز الطبيعي.