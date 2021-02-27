«الشهر العقاري»: المواطن ممكن يبيع عرفي والمشتري يتولى إجراءات التسجيل

أجاب جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، على السؤال الذي طرحته الإعلامية لميس الحديدي، حول ضرورة لجوء من يقطن الآن في عقارات ووحدات سكنية مستقرة لعملية التسجيل، موضحًا: «المواطن ممكن يبيع عرفي والمشتري يتولى إجراءات التسجيل»، وذلك خلال حلقة اليوم من برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «ON».

وردا على سؤال الحديدي «ليه المشتري يتحمل كل اللي فات ليه لازم يجيب سلسال ملاك البيت ويدفع الضرايب عن كل اللي فاتوا، هو ماله؟»، أوضح: «هذا هو القانون الذي كان واجب التطبيق والذي حدد قانون ضريبة التصرفات العقارية وهو موجود وغير مستحدث وغير جديد ومش عشان متطبقش فترة طويلة يبقى نسكت عليه ويبقى من حق الاطراف التصرف دون سداد هذه الضريبة؟».

لتقاطعه الحديدي قائلة: «إنت بتحملني أنا ليه؟ القانون لا يشجع على الإقبال على التسجيل، وبتحملني مآسي العقود الماضية لو بيع البيت عدة مرات وأجيب سلسلة ملاك العقار؟».

وحول الشروط اللازمة للبيع الرضائي، لفت، إلى أن المطلوب هو عقد مسجل، سند ملكية البائع، كشف رسمي من العوائد، الضريبة العقارية، وشهادة بعدم وجود مخالفات على العقار.

وشدد، على أن أهمية المادة 35 مكرر المستحدثة في مشروع قانون الشهر العقاري يختصر المدة والإجراءات من وقت الإشهار ورفع الدعوى لمدة عام أو أكثر عبر إلغائها.