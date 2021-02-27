بالأمثلة.. تعرف على قيمة تسجيل الأراضي في الشهر العقاري

يتم تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري خلال أيام، والذي أصبح ملزم لمن يمتلكون عقارات أو الأراضي وعدم الاعتداد بصحة التوقيع للحصول على الخدمات الحكومية، مثل المرافق مثل الكهرباء والمياه، وغيرها من الخدمات.

وفي هذا الصدد تستعرض جريدة «الوطن» استمرارا لسلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها الجريدة في مجال الخدمات الحكومية، الرسوم التي يجب دفعها خلال تسجيل الأراضي في الشهر العقاري في السطور التالية.

رسوم تسجيل الأراضي الزراعية والصحراوية والبور خارج كردون المباني وما في حكمها

500 جنيه حتى 5 أفدنة شاملة رسم المساحة وقدره 150 جنيها.

1000 جنيه حتى 10 أفدنة شاملة رسم المساحة وقدره 250 جنيها.

2000 جنيه فيما يزيد عن 10 أفدنة شاملة رسم المساحة وقدره 350 جنيها.

رسوم نقابة المحامين

حتى تتمكن من تسجيل قطعة الأرض في الشهر العقاري، فيجب دفع رسم تصديق نقابة المحامين على العقد، وهى نسبة 1% من قيمة العقد.

مثال: إذا كانت الوحدة قيمتها مليون جنيه، فإن رسم نقابة المحامين يكون 10 آلاف جنيه.

ضريبة تصرفات عقارية

ووفقًا لتعديلات قانون الشهر العقاري، فيجب دفع قيمة تصرفات عقارية، وتقدر بنحو 2.5% من قيمة العقد، وتلك القيمة يتحملها البائع، فإذا كانت الوحدة قيمتها مليون جنيه، فإن الضريبة العقارية تساوى 25 ألف جنيه.

رسم المساحة

ومن ضمن قيمة التسجيل يتم دفع رسم المساحة، والتي تختلف مساحة الأرض.

رفع دعوي امام المحكمة

وتقدر رسوم رفع الدعوى حسب مساحة قطعة الأرض، يتم دفع ضريبة دمغة وأتعاب محاماة، ورسم الدعوة.

رسم الأمانة القضائية

يتم دفع رسم تحت حساب شهر الحكم، تدفع 75% منها والباقي، تقدر رسوم 75% منها ويدفع الباقي عند التسجيل الحكم، وستكون 45 جنيه على كل 1000 جنيه.