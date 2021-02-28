ضبط مصانع بالقاهرة والقليوبية تستخدم حيوانات نافقة لتصنيع الأعلاف

كشفت تحريات قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، تفاصيل كارثية في واقعة ضبط عدة مصانع أعلاف في محافظتي القاهرة والقليوبية، حيث تبين أن تلك المصانع تستخدم حيوانات نافقة ومخلفات دجاج في تصنيع الأعلاف الحيوانية من خلال طحنها وإضافتها للأعلاف كبروتين حيواني، وإعادة بيعها للمزارع في محافظات مختلفة لإضافتها لعليقة المزارع.

مصانع عشوائية

وذكرت التحريات أنه وردت معلومات لضباط إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بإشراف مفتشي قطاع الأمن العام مفادها قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع عشوائية وشركات ومخازن تعمل في هذا المجال بنطاق محافظتي الإسماعيلية والقليوبية تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة لضباط إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بأمن الإسماعيلية وبأمن القليوبية، وتبين وجود مصانع وشركات أخرى تقوم بتصنيع اللانشون من تلك المخلفات.

27 طن مخلفات

وتمت مداهمة مصنعين و3 مخازن و3 شركات بإجمالي مضبوطات 27 طن مواد خام لمخلفات مزارع دواجن نافقة وريش دواجن و19 طن منتج نهائي لبروتين حيواني مغشوش، و17.9 طن منتج نهائي لأسمدة ومخصبات زراعية مجهولة المصدر و16.2 طن مواد غذائية عبارة عن مكرونة ملح ولانشون ودقيق ونشأ مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية و42721 كرتونة منتج نهائي لمقرمشات أطفال مجهولة المصدر و4985 كرتونة منتج نهائي لمطهرات ومنظفات منزلية مجهولة المصدر و700 كرتونة سجائر مختلفة الأنواع مجهولة المصدر.

4 مصانع قطن مغشوش

وفي القليوبية تم ضبط 4 مصانع ومخازن بإجمالي مضبوطات 14,7 طن مواد خام لفضلات ومخلفات قطنية ومنتج نهائي لقطن خام بدون بيانات معد للتداول، و13,5 طن مواد خام مجهولة المصدر ومنتج نهائي لمواد غذائية مغشوشة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية معدة للتداول و5 أطنان منتج نهائي لزيوت وشحوم محركات سيارات بدون فواتير و29500 عبوة أغذية ومقرمشات مغشوشة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية معدة للتداول.

أحيل المتهمون للنيابة العامة التى تولت التحقيق وقررت انتداب لجان لإعدام المضبوطات.