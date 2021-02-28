وزير التعليم العالي: 100% حضور الطلاب في الامتحانات.. «مفيش حد اعتذر»

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه قد اقترح قبل إجراء الامتحانات الجامعية، أن من يريد من الطلاب تأجيل امتحانه؛ التقدم بطلب لإدارة الجامعة، «قولنا اللي مش عاوز ييجي ميجيش، واللي عاوز يقدم اعتذار عن حضور الامتحانات ميجيش ، بس أول مؤشر شوفناه أن نسبة الحضور 100% يعني اللي عنده رخصة مقبولة لما إدنهالهم محدش تقريبا إتقدم».

ارتداء الكمامات للطلاب بالجامعات اليوم كان مرتفعا للغاية

وأضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة «mbc مصر»، أن هناك لجنة لإدارة الأزمة في 27 جامعة حكومية في مصر، «فيه ريبورت (تقرير) يومي بتعمله كل جامعة برئيسها ونوابه وعمداء الكليات والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس، لأنهم قاعدين لنجاح هذه المنظومة»، مشيرا إلى أن ارتداء الكمامة في الجامعات اليوم بالنسبة للطلاب كان مرتفعا للغاية.

متخصصون في مكافحة العدوى وضعوا الإجراءات الاحترازية داخل الجامعات

وتابع: «الفترة اللي فاتت علم المجتمع الجامعي تحديدًا، أن الطالب بيحافظ على نفسه، إحنا نعمل اللي علينا بس هو يكون عنده الوعي والثقافة عشان يحافظ على نفسه وعلى أصدقائه عشان يرجع لأهله سالم، كل اللي بيعمل إجراءات الوقاية دول أستاذة متخصصين في مكافحة العدوى في كليات الطب في كل الجامعات، عندنا ناس متخصصة في الصحة والاجتماع والثقافة وإدارة كلها موجودة داخل الجامعة».