رمضان في العزل.. «رضا» شغال 24 ساعة لصيانة الأجهزة الطبية: ولادي وحشوني

عشرات من أجهزة التنفس الصناعي المرتبطة بالأسرة داخل أدوار مستشفيات العزل المخصصة لمصابي فيروس كورونا، وأجهزة مختلفة لقياس الضغط وأخرى مخصصة لقياس نبضات القلب، يتعرض بعضها في بعض الأوقات إلى عطل مفاجئ في ساعة متأخرة من الليل أو فجرًا، يسرع نحوها مسؤول الصيانة، تاركًا نومه لإصلاح المشكلة فورًا لإنقاذ حياة المرضى دون تأخير أو تهاون، كجندي مجهول لا يقل دوره أهمية عن أحد أفراد الطواقم الطبية، كلُ ينتج في إطار تخصصه.

العمل على مدار 24 ساعة

تتمثل مهمة رضا عرفات، رئيس قسم الصيانة بمستشفى قها للعزل في القليوبية، في التواجد على مدار 24 ساعة لمواجهة أي عطل فني في أحد الأجهزة الطبية بأي غرفة في المستشفى، وبحسب روايته في بداية حديثه لـ«الوطن»، حتى وإن كان في وقت نومه يستيقظ مسرعًا، يرتدي ملابسه الواقية كاملة البدلة والكمامة وواقي الوجه والقفازات قبل الدخول على المريض في الغرفة التي تعطل بها أحد الأجهزة للوقاية من العدوى.

مواعيد العمل واحدة

العمل في الأيام العادية لا يختلف عن العمل في شهر رمضان الذي يقضيه الفني الثلاثيني للعام الثاني على التوالي داخل مستشفى العزل بعيدًَا عن أسرته، حُرم من «لمة الفطار» والسحور بصحبة زوجته وأبناءه الصغار لتأدية الواجب الإنساني، «عشان ممنوع التجمعات بنفطر كل 2 لوحدنا في مكان السكن الملحق بالمستشفى» يأخذ شربة ماء أو عصير وقطعة من الطعام في عجالة إذا تصادف وتعطل جهاز طبي حينها.

حرمان من «لمة الفطار والسحور»

«رضا» الذي يقيم بالمستشفى منذ تحويله في مارس عام 2020 إلى مستشفى للعزل، لم يرَ أطفاله الأربعة بالأشهر، اعتاد التعامل مع الحالات الطارئة في أي وقت من منتصف الليل، يتذكر إحداهم حين قام أحد المرضى بخلع جهاز التنفس وفصله عن التيار الكهربي بشدة، «يومها ملحقتش ألبس كل ملابس الوقاية عشان متأخرش على المريض، لبست الكمامة والجوانتي ودخلت ليه بسرعة وحليت المشكلة والتنفس الصناعي رجع مظبوط من تاني خلال دقايق»، حسب وصفه.

«وحشني رمضان وسط الأسرة والعيلة وصلاة التراويح بعد الفطار»، يستكمل «رضا» حديثه عن أجواء رمضان الذي يقضيه للعام الثاني على التوالي في العزل، متمنيًا انتهاء فترة الوباء وحضوره شهر رمضان المبارك وسط أسرته في العام المقبل.