«بهجة رمضان».. حكايات «فطوطة» نجم فوازير الثمانينيات (فيديو)

قدم الفنان الكوميدي سمير غانم شخصية «فطوطة» التي ابتكرها المبدع الراحل فهمي عبدالحميد، وهو عبارة عن قزم يرتدي حذاءً أصفر كبير، و«بدلة» خضراء اللون، شكله وتعبيرات وجهه كلها مثيرة لحس الفكاهة، والمسلسل عبارة عن عدد من المواقف التي يتعرض لها فطوطة، وتكون ردود فعله عليها كوميدية مضحكة تهدف إلى زرع القيم في نفوس مشاهديه الصغار.

جاء ذلك وفق تقرير تليفزيوني عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر» الذي تقدمه الإعلاميان جومانا ماهر وحسام حداد، على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، بعنوان «بهجة رمضان.. حكاية فطوطة نجم فوازير الثمانينات».

وكانت أغاني فطوطة من ألحان سيد مكاوى، مقدمًا دور فطوطة نجم الكوميديا الفنان سمير غانم، ومن خلالها قدم مجموعة من الأغاني والإستكشات التى ظلت عالقة فى أذهان الثمانينيات ووصلت إلى التسعينيات وما بعدها،كما قدمت فوازير فطوطة لأول مرة فى موسم رمضان عام 1982، وكانت تلك الفوازير والشخصية فكرة المخرج فهمى عبد الحميد، وكشف ابنه وائل، في تصريحات له، أنَّ والده ألهم بملامح الشخصية عندما ظهر أمامه بملابس الشخصية كان شكلها مضحكا عليه.

3 مواسم من فوازير فطوطة

كما تعتبر فوازير فطوطة من أنجح الفوازير التى قدمت خلال شهر رمضان، لأنَّها قدمت بشكل كوميدي وهو ما جعلها تحظى بحب الكبار قبل الصغار، مقدمين ثلاث مواسم من فوازير فطوطة من قبل سمير غانم، منها «فطوطة حول العالم»، و«فوازير الشخصيات» قبل الظهور مجددا في مسلسل «فطوطة وتيتة مظبوطة».