تعرف على طرق صرف معاشات شهر مايو 2021 خلال العطلات الرسمية

تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لبدء صرف معاشات شهر مايو 2021، ابتداءً من السبت المقبل الموافق 1 مايو 2021، وذلك لنحو 10 ملايين و500 ألف صاحب معاش ومستفيد.

صرف معاشات مايو 2021 خلال العطلات الرسمية

وأكد مصدر مسؤول بالهيئة القومية للتأمينات، أنه يتم صرف 18 مليار جنيه شهريا لأصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم، موضحا أنه تم إغلاق كل منافذ الصرف الخاصة بالتأمينات، و لم يعد هناك منافذ صرف تابعة للهيئة لصرف المعاشات.

ولفت إلى أن من يحمل بطاقات الصراف الآلى يستطيع بدء صرف معاش مايو 2021، السبت المقبل الموافق 1 مايو، من أى ماكينة صرف آلي، خلال العطلة الرسمية التى أعلنتها الحكومة.

هيئة التأمينات حولت كل حسابات أصحاب المعاشات للبنوك

وأشار إلى أن كل البنوك تصرف المعاشات من ماكينات الصرافة، لافتا إلى أن هيئة التأمينات قامت بتحويل كل حسابات أصحاب المعاشات على البنوك وهيئة البريد، مشيرا إلى أن أى صاحب معاش يستطيع صرف معاش شهر مايو 2021، بدءً من السبت القادم الموافق 1 مايو المقبل، من الجهة التى حول المعاش عليها، ويقوم بصرف المعاش منها سواء كانت بنوك أو بريد.

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه تم إتاحة قنوات صرف متعددة لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم ، بهدف التسهيل عليهم، حيث تم التحول من التعامل بالبطاقات البلاستيكية الحالية التي تحمل شعار الهيئة وقبولها علي شبكة «1-2-3»، التي تدعم عمليات السحب النقدي.

وعن كيفية التحول إلى الصرف بكروت ميزة، أوضح اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمين الاجتماعي، أنه يتوجب على صاحب المعاش أو المستفيدين التوجه لأي بنك قريب إلى محل سكنه ويطلب كارت ميزة.