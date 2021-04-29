«المستشفيات الجامعية»: نتوقع زيادة إصابات كورونا.. ولدينا خطة للتعامل

قال الدكتور حسام عبدالغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن المستشفيات ما زالت قادرة على استيعاب زيادة أعداد الإصابات، لكن مع زيادة الإصابات سوف نصل إلى مرحلة نحتاج فيها إلى زيادة السعة الاستيعابية للمستشفيات، مشددا على أنهم يتوقعون زيادة الإصابات وجاهزن بالخطة «ب»، للتعامل مع هذه الزيادات.

وأضاف «عبدالغفار» في مداخلة هاتفية مع برنامج «المواجهة» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، أنهم قبل شهر رمضان حذروا من عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية؛ لأن هذا سوف يزيد من معدلات الإصابة، وهذا ما يحدث فعلا، وكلما زادت الإصابات ارتفعت الأعداد التي تحتاج إلى العزل في المستشفيات.

وأكد أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أنه حتى الآن السعة الاستيعابية في محافظات الصعيد قادرة على استيعاب الإصابات، لكن من المتوقع زيادة السعة الاستيعابية للمستشفيات مع زيادة الإصابات؛ إذ سيتم زيادة الأسرة العادية أو أسرة العناية المركزة.

ولفت أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إلى أنهم عقدوا اجتماعا مع مديري المستشفيات الجامعية في محافظات الصعيد، وأكدوا أن هناك ارتفاعا ملحوظا في الإصابات، وإذا استمرت هذه الزيادات سوف تزيد عدد الأسرة في المستشفيات.

وعن اختلاف هذه الموجة عن الموجتين السابقتين، قال «عبدالغفار»، إنه لا يوجد دليل علمي يؤكد ذلك، لكن من بين كل 100 حالة، هناك 20 تحتاج إلى الدخول للمستشفى، وعندما تزيد الأعداد يرتفع عدد المرضى الذين يحتاجون للحجز في المستشفيات.

وفي وقت سابق، قالت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، إن هناك زيادات موجودة بين المصابين بفيروس كورونا، موضحة أن الموجة الثالثة بالعالم أعلى 10% عن الإصابات في الموجات الثانية، موضحة أن العالم يشهد أرقاما قياسية جديدة في الإصابات، بالرغم من بدء اللقاحات، لكنها تشهد وتيرة عالية.