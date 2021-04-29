محافظ القليوبية يبحث تطوير منظومة النقل الجماعي وسد عجز الخطوط الحيوية

أكد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، عزم المحافظة على إيجاد حلولا جذرية غير تقليدية لجميع مشكلات النقل الداخلي، وجاري إعداد دراسة متكاملة لتفعيل مشروع النقل الجماعي بشكل جديد داخل القليوبية، من خلال تطبيق منظومة جديدة تساهم في ايجاد حلولا جذرية لجميع مشكلات النقل الداخلي وتخفيفا للعبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده؛ لمناقشة تطوير مشروع النقل الجماعي بالمحافظة وسد عجز عدد من الخطوط الحيوية التي يحتاجها المواطنون للتنقل من مكان لآخر، خاصة في المسافات الطويلة عن طريق التعاقد لشراء أوتوبيسات جديدة؛ لتخفيف المعاناة عن كاهل الناس وخصوصا طلاب المدارس والجامعات.

وقال إنه سيتم إنشاء خطوط جديدة وإعطاء الأولوية للخطوط التي تعاني من العجز في السيارات، ومراعاة التخفيف عن المواطنين من خلال تخفيض سعر التذكرة، وتقديم خدمة متميزة لأبناء القليوبية.

حضر الاجتماع كل من الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، اللواء هشام خشبة السكرتير العام والمهندس علي أبو عقيل السكرتير العام المساعد ومحمد الهادي مدير مشروع المواقف ومدير مشروع النقل الداخلي.

في وقت سابق، تابع عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الحملات المكبرة اليومية التي تقوم بها رؤساء المراكز والأحياء لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، خاصة في المقاهي ووسائل المواصلات والتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية ومتابعة المطاعم والأسواق؛ للتأكد من التزامها بالقرارات الصادرة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وشدد على أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات من أجل الحد من الازدحام والتكدس مؤكدا على ضرورة البعد عن التجمعات ومنع الاختلاط والحرص على ترك مسافة بين المواطنين للحد من انتشار الفيروس المستجد.