محافظ القليوبية يجري جولة على مواقف السيارات للتأكد من ارتداء الكمامات

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بالأمس، جولة تفقدية لعدد من مواقف السيارات العمومية والأقاليم بمدن بنها وكفر شكر وطوخ لمتابعة التزام السائقين والمواطنين، بقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بارتداء الكمامات، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى اتخذتها المحافظة لمجابهة انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء خالد جمعة السكرتير العام والعميد ايهاب مرزوق مدير مرور القليوبية ومدير ادارة المواقف والسرفيس.

وشدد المحافظ على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقاً للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتطهير، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسيرها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور، مؤكداً على سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة فى حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات أو فى حال السماح للمواطنين بالركوب دون إرتدائها.

وخلال الجولة قام المحافظ يرافقه مدير المرور بالمحافظة بالمرور علي مناطق نفق سعد زغلول ومنطقة الرياح التوفيقي ومنطقة وابور الثلج وعزبة السوق

واسفرت الحمله عن سحب تراخيص لعدد 20 سيارة لوقوفهم بأماكن انتظار ممنوعة وانشاء مواقف عشوائية.

وناشد المحافظ، المواطنين وأصحاب السيارات الاجرة وسائقيها بضرورة الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتى وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، واكد على ضرورة تعقيم سيارات الأجرة قبل تحرك السيارة من الموقف وبعد نزول الركاب لعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية.

يذكر أن المحافظ قد اصدر قرار بحظر دخول اى مواطن او موظف عام لاي وحدة من الوحدات المحلية على اختلاف مستوياتها او مديرية من مديريات الخدمات والادارات والمقرات التابعة لها وغيرها من المصالح الحكومية بنطاق المحافظة دون ارتداء الكمامة وتلتزم ادارات الامن والشئون الادارية بكافة المصالح الحكومية بتنفيذ هذا القرار بكل دقة وحزم وفى حالة المخالفة يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المسئول عن تلك المخالفة.