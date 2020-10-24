محافظ القليوبية يوزع الكمامات على السائقين في مواقف السيارات

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة ميدانية مفاجئة على مواقف السيارات، والسرفيس وأماكن التجمعات بمواقف الأجرة، في أحياء شرق وغرب شبرا الخيمة؛ لمتابعة الالتزام من جانب المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، حرصا على سلامتهم وصحتهم في مواجهة فيروس كورونا.

ووزع المحافظ الكمامات على السائقين والمواطنين، مشددا على ضرورة الالتزام بارتدائها في أثناء الانتقال بوسائل المواصلات، مشددا على أنه ستفرض الغرامات التي تصل إلى 4 آلاف جنيه على المخالفين، مشيرا أن تلك الزيارات المتتابعة بنطاق المحافظة تأتي ضمن خطة الدولة، التي تهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد محافظ القليوبية، أنه أصدر توجيهاته المشددة لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بضرورة التواجد الميداني بالتنسيق مع إدارات المرور ومراكز الشرطة وإدارات المواقف، لمتابعة التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات، إلى جانب استمرار عمليات التطهير والتعقيم اليومية.

كما تفقد "الهجان" عددا من مدارس مدينة شبرا الخيمة؛ للوقوف على انتظام الدراسة والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة فيروس كورونا، وفقا لخطة الدولة والمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشهد المحافظ أعمال تعقيم الفصول الدراسية بالكلور، كأحد الجوانب الاحترازية لسلامة الطلاب في الفصول، موجها بأعمال التطهير يوميا، مشددا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة، بجميع المدارس والإدارات التعليمية على مستوى قرى ومراكز المحافظة؛ لمواجهة جائحة كورونا، حفاظا على سلامة وصحة أبنائنا الطلاب وجميع العاملين بالمدارس والمترددين عليها.

وأكد اللواء عبدالحميد الهجان، على مراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات بصفة مستمرة داخل المدرسة، والتهوية الجيدة للفصول والحجرات وتعقيمها بصفة يومية، قبل وبعد اليوم الدراسي، والتأكد من سلامة بوابات التعقيم بالمدارس، بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة بمديرية الصحة، وغرفة عمليات المحافظة للمتابعة بصفة مستمرة.

وشن محافظ القليوبية، حملة مكبرة علي الأنفاق بحي غرب شبرا الخيمة، وخاصة بنفق ميدان المؤسسة، وأخلي الباعة الجائلين، وصودرت جميع الإشغالات والعربات التي يفترشون عليها المنتجات، وتتسبب في إغلاق النفق وعرقلة مرور المواطنين.

وشدد اللواء الهجان علي ضرورة تحرير محاضر لكل المخالفين والباعة الجائلين الذين ضبطوا بالنفق، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لمنع عودتهم مرة أخري.

وتفقد المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة 3 أنفاق مشاة بحي غرب شبرا الخيمة (ناصر، والنيل، والزراعة) بتكلفة 20 مليون جنيه، ضمن خطة المحافظة لتطويرها، والتي تمثل أهمية قصوى لعبور المشاة بميداني المؤسسة وأحمد عرابي بشبرا الخيمة.